Даты и время начала матчей 27-го и 28-го тура Лиги Пари-Матч
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 27-го и 28-го туров Лиги
Пари-Матч сезона 2016/17.
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27 ТУР
29 апреля (суббота).
«Звезда» — «Карпаты» 14:00.
«Ворскла» — «Сталь» 17:00.
30 апреля (воскресенье).
«Олимпик» — «Заря» 14:00.
«Волынь» — «Днепр» 14:00.
«Шахтер» — «Александрия» 17:00.
«Черноморец» — «Динамо» 19:30.
28 ТУР.
5 мая (пятница).
«Волынь» — «Ворскла» 19:00.
6 мая (суббота).
«Олимпик» — «Черноморец» 14:00.
«Шахтер» — «Заря» 17:00.
7 мая (воскресенье).
«Сталь» — «Карпаты» 14:00.
«Звезда» — «Днепр» 17:00.
«Динамо» — «Александрия» 19:30.
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