Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29433120/
14 апреля 2017, 17:18 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Даты и время начала матчей 27-го и 28-го тура Лиги Пари-Матч

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 27-го и 28-го туров Лиги Пари-Матч сезона 2016/17.

Дирекция <span class=error>УПЛ</span> утвердила даты проведения и время начала матчей 27-го и 28-го туров Лиги <nobr>Пари-Матч</nobr> сезона 2016/17. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

27 ТУР

29 апреля (суббота).

«Звезда» — «Карпаты» 14:00.

«Ворскла» — «Сталь» 17:00.

30 апреля (воскресенье).

«Олимпик» — «Заря» 14:00.

«Волынь» — «Днепр» 14:00.

«Шахтер» — «Александрия» 17:00.

«Черноморец» — «Динамо» 19:30.

28 ТУР.

5 мая (пятница).

«Волынь» — «Ворскла» 19:00.

6 мая (суббота).

«Олимпик» — «Черноморец» 14:00.

«Шахтер» — «Заря» 17:00.

7 мая (воскресенье).

«Сталь» — «Карпаты» 14:00.

«Звезда» — «Днепр» 17:00.

«Динамо» — «Александрия» 19:30.

Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо К
Новости Матчи Состав Статистика
Заря Лг
Новости Матчи Состав Статистика
Днепр
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
14.03.2017

В плену идеалов. Как конкуренция убивает Динамо

Полузащитник Шахтера дисквалифицирован из-за допинга

Надо видеть. Семь лучших моментов 21-го тура Чемпионата Украины