Троллинг 98 уровня. Донецк против Киева, или как «Шахтер» шутит над «Динамо»

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Около суток назад на официальной страничке донецкого «Шахтера» в социальных сетях появилось объявление о старте нового конкурса среди болельщиков:

«Болельщикам и болельщицам, которые зарегистрируют брак в субботу, 22 апреля клуб подарит по два абонемента на матчи “Шахтера” в семейный сектор, а также по два клубных шарфа», — говорилось в сообщении.

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«Шахтер» да любовь!

Можно подумать — ну появилось, и появилось. Что с того? Клуб просто устраивает красивую акцию. Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Вся фишка в том, что центральный матч украинского чемпионата между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» изначально был назначен на субботу, 22 апреля. Однако по просьбе руководства киевского «Динамо» эта встреча была перенесена на день раньше — на менее удобную для болельщиков пятницу 21 апреля.

Как это связано с акцией горняков и при чем здесь шутки над «Динамо»? Все просто. На субботу 22 апреля изначально был назначен не только матч между «Шахтером» и «Динамо», но и свадьба племянницы президента киевского клуба Григория Суркиса. Свадьбу вряд ли кто-то станет переносить на будний день, а футбол — пожалуйста.

Во всяком случае о том, что эти два события связаны друг с другом, сообщили некоторые украинские СМИ. Руководитель «Динамо», конечно, поспешил опровергнуть эту информацию. По его версии перенос состоялся из-за того, что уже 26 апреля клубам предстоит играть в полуфинале Кубка Украины по футболу. Мол, футболистам лишний день отдыха не помешает.

Однако болельщики акцию «Шахтера» иначе как троллингом не называют, не веря в благие намерения руководителей команд и Федерации футбола Украины.

«Хорошо Суркиса потроллили. Ну все, дочь Гриши уже побежала за абонементом», — говорится в первом же сообщении под новостью об акции.

Кубок, бессмысленный и беспощадный

Кстати, с Кубком Украины, в полуфинале которого предстоит встретиться командам из Киева и Донецка, тоже получилась очень интересная история. И «Динамо» и «Шахтер» должны были провести свои матчи еще осенью. Однако встречи не состоялись. Мороз настолько сковал футбольные поля, что проводить игры было опасно для здоровья. Было принято решение перенести игры на весну.

«Динамо» в итоге свой матч выиграло и по всем правилам прошло в полуфинал, а «Шахтер», которому должна была противостоять «Полтава», своего соперника победить не смог. И дело тут даже не в игре горняков, а в том, что матч опять не состоялся. Причина все та же — плохое состояние поля. Только на этот раз льда на поле не было, как не было на нем и… травы.

«Шахтер» разместил у себя в социальных сетях фотографии газона, на котором предстояло играть. Наш многострадальный стадион на Крестовском острове, который сейчас за отсутствие зеленого газона не пинает только ленивый, по сравнению со стадионом «Локомотив» в Полтаве — близок к идеалу. Судите сами — вот оно, полтавское поле, благодаря которому «Шахтер» попал в полуфинал без борьбы.

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