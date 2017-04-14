Лужный: На Украине на футболе заснуть можно. Ни агрессии, ни скорости

«Я считаю, что нынешний формат Премьер-лиги является неправильным. Нужно в два круга проводить чемпионат. Ведь при нынешнем формате команды из второй шестёрки теряют шансы улучшить свои позиции.



Людей можно вернуть на стадионы только за счёт качества игры. Ни один формат ничего не изменит. К сожалению, не вижу просвета. На Украине нет исполнителей высокого уровня. Люди приходят посмотреть на что-то неординарное. А у нас все одинаковые. Отбросить «Шахтёр» и «Динамо» — и останутся одинаковые команды, игроки примерно одного уровня.

«Днепр», «Волынь», «Александрия» или «Черноморец» — эти команды похожи. Разве «Заря» ещё немного выделяется подбором исполнителей. А так, уровень средненький. Вот почему в Англии люди ходят на футбол? Потому что там футболисты показывают мастерство, самоотдачу, характер. А на Украине на футболе заснуть можно. Ни агрессии, ни скорости, ни самоотдачи. Не говорю уже о мастерстве. Они наколки себе сделали, розовые бутсы надели и ходят словно звёзды. Футболисты выходят на поле в чистых футболках и трусах, так во всём чистом и завершают игру. На что здесь смотреть?" — цитирует Лужного «Чемпион-Украина».