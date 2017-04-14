Лужный: На Украине на футболе заснуть можно. Ни агрессии, ни скорости
Бывший футболист киевского «Динамо» и лондонского «Арсенала» Олег Лужный раскритиковал уровень чемпионата Украины и нынешний формат украинской
Премьер-лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я считаю, что нынешний формат
Людей можно вернуть на стадионы только за счёт качества игры. Ни один формат ничего не изменит. К сожалению, не вижу просвета. На Украине нет исполнителей высокого уровня. Люди приходят посмотреть на
«Днепр», «Волынь», «Александрия» или «Черноморец» — эти команды похожи. Разве «Заря» ещё немного выделяется подбором исполнителей. А так, уровень средненький. Вот почему в Англии люди ходят на футбол? Потому что там футболисты показывают мастерство, самоотдачу, характер. А на Украине на футболе заснуть можно. Ни агрессии, ни скорости, ни самоотдачи. Не говорю уже о мастерстве. Они наколки себе сделали, розовые бутсы надели и ходят словно звёзды. Футболисты выходят на поле в чистых футболках и трусах, так во всём чистом и завершают игру. На что здесь смотреть?" — цитирует Лужного «Чемпион-Украина».
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