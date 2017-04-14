Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29427559/
14 апреля 2017, 14:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико» заинтересован в услугах Фабрегаса на правах аренды

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне проявляет интерес к полузащитнику лондонского «Челси» Сеску Фабрегасу, сообщает Eurosport.

Согласно информации источника, испанский клуб попытается взять 30-летнего футболиста на правах аренды. В «Атлетико» надеются, что Фабрегас выразит желание возобновить выступление в чемпионате Испании, так как не пользуется большим доверием наставника лондонцев Антонио Конте.

«Челси» в АПЛ провёл 31 матч, а сам Фабрегас принял участие в 22 из них, выйдя на поле в основном составе в 9 играх. Он стал автором 4 голов и 7 результативных передач. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2019 года.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!