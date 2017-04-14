«Атлетико» заинтересован в услугах Фабрегаса на правах аренды

Согласно информации источника, испанский клуб попытается взять 30-летнего футболиста на правах аренды. В «Атлетико» надеются, что Фабрегас выразит желание возобновить выступление в чемпионате Испании, так как не пользуется большим доверием наставника лондонцев Антонио Конте.



«Челси» в АПЛ провёл 31 матч, а сам Фабрегас принял участие в 22 из них, выйдя на поле в основном составе в 9 играх. Он стал автором 4 голов и 7 результативных передач. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2019 года.