Центральный стадион «Актобе» будет готов в мае

— Асхат Жолдыбаевич, здравствуйте, каково состояние газона «Центрального стадиона» на сегодняшний день?

— Здравствуйте. Газон находится на стадии подготовки и на данный момент проводятся все необходимые мероприятия.



— С чем связано, что стадион на данный момент не готов принимать домашние матчи ФК «Актобе»?

— Это все связанно с затянувшимися зимними погодными условиями. Подогрев был включен 5 апреля. Компания, которая стелила нам газон порекомендовала включать, подогрев только в том случае, когда ночная температура окружающей среды составит минус два градуса. Как только позволила погода, мы включили подогрев. Сейчас газон уже ожил. Все мероприятия по удобрению идут, семена, которые были засеяны осенью прорастают.



— Какие сроки по полному восстановлению газона и когда «Центральный стадион» сможет принять первый домашний матч в этом сезоне?

— Недавно приезжала делегация из федерации и забраковала стадион на ОДЮШОР № 8. По их рекомендациям матчи на «Центральном стадионе» можно проводить не раньше мая месяца, потому что, если мы сейчас предоставим газон для игры, то мы можем получить не качественный газон на весь сезон.



— Если говорить про конкретные сроки. 2 мая ФК «Актобе» уже сможет принять ФК «Тараз» на «Центральном»?

— К этому сроку газон будет готов на 100%.