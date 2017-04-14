Хана «Милан». Куда могут привести китайские деньги
С новыми владельцами Ли Йонхонгом и Ханом Ли великий клуб может стать однодневной игрушкой.
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Субботнее миланское дерби, помимо извечного противостояния россонери и нерадзурри, теперь раскрывается с новой афишей, написанной иероглифами: торговая империя из Нанкина или предприниматель из провинции Гуандун? Китайские деньги — будто спасение от всех бед: чтобы вернуться в лидеры, «Интер» готов вложить 150 млн евро на летние трансферы и позвать тренера уровня Конте или Симеоне, «Милан» пробует повторить стратегию следом. Сделка по передаче россонери китайским владельцам закрыта, Сильвио Берлускони уже попрощался с клубом. Он слишком часто прощался, но теперь точно конец.
Обещаний — море. Закрыв сделку по покупке «Милана», Ли Йонхонг выдал традиционную по такому случаю речь, в которой должны присутствовать слова «доверие», «великая история», «возвращение», «вершина мирового футбола».
Перед китайцами уже расчерчен круг обещаний и потенциальных задач — сохранить Джанлуиджи Доннарумму, чей агент выжмет все соки из новичков футбольного бизнеса, предложить новый контракт тренеру Винченцо Монтелле, провести мощную трансферную политику, осваивая лазейки и тёмные схемы итальянского футбола (китайцы из «Интера» уже нашли их, каждый сезон покупая игроков через аренду с обязательным правом выкупа). Говорят, что летом Йонхонг и Хан Ли, его компаньон, тоже выделят «Милану» 150 млн евро на новые трансферы.
Но не спешите верить китайцам.
Кто эти люди
La Gazzetta Dello Sport и Reuters почти синхронно проводили расследование, пытаясь найти след потенциальных владельцев «Милана». Они приезжали во Всемирный торговый центр Чансин, где была зарегистрирована компания
Здесь (пока что) задействованы только два китайца. Хан Ли — говорящая голова, он первым прилетел в Милан обедать с Берлускони и обсуждал финальные детали сделки. Ли Йонхонг — главный вкладчик в покупку: он брокер, часть его бизнеса переписана на жену, он управляет компанией Fininvest, занимается фосфатной промышленностью, владеет предприятием, производящим бутылки для газированных напитков, и 28-процентной долей в
В покупке «Милана» изначально было задействовано больше предпринимателей, но руководство КНР закрутило гайки бизнесменам, желающим инвестировать свои деньги за границей — поэтому из траста предпринимателей остались только Хан и Йонхонг. Чтобы закрыть покупку «Милана», они создали офшор в Люксембурге, чего даже не скрывают — компанию Rossoneri Sport Investment Lux — и переводили свои деньги в Европу через неё. По сообщениям клуба, в сделке участвуют другие «контролируемые государством организации», но какие именно, не сообщается — и здесь китайцы тоже явно темнят.
В Италии есть версия, что Ли Йонхонг купил «Милан» не на свои деньги, а на взятые в долг, чтобы потом вернуть за счёт футбольного бизнеса. Интересно, читал ли китайский бизнесмен «Футболономику»? Знает ли он, что на игре в мяч вообще нельзя заработать? При первом разочаровании в футбольном бизнесе Йонхонг может всё свернуть, перепродать клуб
Друзья из солнечной Испании
Азиатские деньги в европейском футболе — минное поле: если идти на сделку, то лишь
Но самая поучительная для «Милана» история связана с «Валенсией»: тоже клуб с сильным недавним прошлым, тоже без сильного настоящего, тоже получивший азиатские деньги. Сингапурский владелец Питер Лим назначил на все должности своих людей (так, президентом «Валенсии» стала женщина по имени Лей Хун —
Мендеш срубил на знакомстве с Питером Лимом много денег, а «Валенсия» попала в кризис, из которого начала выходить только сейчас. И тут нелишне ещё раз вспомнить, что один из главных активов нынешнего «Милана» — клиент Мино Райолы. Как и Абате с Бонавентурой. Райола не распыляется работать с сотнями игроков, но умеет влиять на клубы и строить
米兰德比
«Кто вообще эти китайцы? Эта продажа — предательство традиций и истории. Я бы дал Берлускони пять евро задатка и нашел бы покупателей из Италии», — набрасывается на новых владельцев бывший президент «Милана» Джузеппе Фарина. «Никто в Китае не знает, что за люди покупают «Милан», — вторит ему тренер сборной Китая Марчелло Липпи.
Беда китайского капитала — именно в его непредсказуемых последствиях. Сегодня Ли Йонхонг и Хан Ли проведут
Влияние китайского капитала на «Милан» только предстоит понять, но первая положительная сторона сделки тоже очевидна — улучшение имиджа россонери в Китае. Завтрашнее миланское дерби состоится в 11:30 по итальянскому времени, когда у китайцев будет вечер — самое удобное время для просмотра матча. Афиша Derby della Madonnina теперь написана традиционными иероглифами, и это первое, чего владельцы «Милана» уже добились.
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