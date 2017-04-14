Хана «Милан». Куда могут привести китайские деньги

Субботнее миланское дерби, помимо извечного противостояния россонери и нерадзурри, теперь раскрывается с новой афишей, написанной иероглифами: торговая империя из Нанкина или предприниматель из провинции Гуандун? Китайские деньги — будто спасение от всех бед: чтобы вернуться в лидеры, «Интер» готов вложить 150 млн евро на летние трансферы и позвать тренера уровня Конте или Симеоне, «Милан» пробует повторить стратегию следом. Сделка по передаче россонери китайским владельцам закрыта, Сильвио Берлускони уже попрощался с клубом. Он слишком часто прощался, но теперь точно конец.



Обещаний — море. Закрыв сделку по покупке «Милана», Ли Йонхонг выдал традиционную по такому случаю речь, в которой должны присутствовать слова «доверие», «великая история», «возвращение», «вершина мирового футбола».

Перед китайцами уже расчерчен круг обещаний и потенциальных задач — сохранить Джанлуиджи Доннарумму, чей агент выжмет все соки из новичков футбольного бизнеса, предложить новый контракт тренеру Винченцо Монтелле, провести мощную трансферную политику, осваивая лазейки и тёмные схемы итальянского футбола (китайцы из «Интера» уже нашли их, каждый сезон покупая игроков через аренду с обязательным правом выкупа). Говорят, что летом Йонхонг и Хан Ли, его компаньон, тоже выделят «Милану» 150 млн евро на новые трансферы. Вот-вот будут проведены новые популистские шаги, вроде приглашения в совет директоров Паоло Мальдини.



Но не спешите верить китайцам.

Цитата В Италии есть версия, что Ли Йонхонг купил «Милан» не на свои деньги, а на взятые в долг, чтобы потом вернуть за счёт футбольного бизнеса.



Кто эти люди

La Gazzetta Dello Sport и Reuters почти синхронно проводили расследование, пытаясь найти след потенциальных владельцев «Милана». Они приезжали во Всемирный торговый центр Чансин, где была зарегистрирована компания Sino-Europe Sports и ещё семь подконтрольных ей фирм-однодневок, но не обнаружили ни одного её работника. «Я слышал о фирме, но никто не приходит сюда работать», — говорил аналитик Лю Цун, работающий на одном этаже со странной компанией. Сама по себе она — сплав множества холдинговых групп, от многих из них дороги ведут к Чену Хуашаню, но в истории с покупкой «Милана» его имя не звучало никогда.



Здесь (пока что) задействованы только два китайца. Хан Ли — говорящая голова, он первым прилетел в Милан обедать с Берлускони и обсуждал финальные детали сделки. Ли Йонхонг — главный вкладчик в покупку: он брокер, часть его бизнеса переписана на жену, он управляет компанией Fininvest, занимается фосфатной промышленностью, владеет предприятием, производящим бутылки для газированных напитков, и 28-процентной долей в бизнес-центре Гуанчжоу. В китайской прессе писали, что Йонхонг сколотил свой капитал в 1990-е на мошенничестве, потом журналистам пришлось извиняться за написанное.



В покупке «Милана» изначально было задействовано больше предпринимателей, но руководство КНР закрутило гайки бизнесменам, желающим инвестировать свои деньги за границей — поэтому из траста предпринимателей остались только Хан и Йонхонг. Чтобы закрыть покупку «Милана», они создали офшор в Люксембурге, чего даже не скрывают — компанию Rossoneri Sport Investment Lux — и переводили свои деньги в Европу через неё. По сообщениям клуба, в сделке участвуют другие «контролируемые государством организации», но какие именно, не сообщается — и здесь китайцы тоже явно темнят.



В Италии есть версия, что Ли Йонхонг купил «Милан» не на свои деньги, а на взятые в долг, чтобы потом вернуть за счёт футбольного бизнеса. Интересно, читал ли китайский бизнесмен «Футболономику»? Знает ли он, что на игре в мяч вообще нельзя заработать? При первом разочаровании в футбольном бизнесе Йонхонг может всё свернуть, перепродать клуб кому-то ещё, как перепродавали несчастную «Парму», и тогда «Милан» действительно превратится в игрушку.

Цитата Азиатские деньги в европейском футболе – минное поле: если идти на сделку, то лишь из-за полной безнадёги и отсутствия других вариантов.

Друзья из солнечной Испании

Азиатские деньги в европейском футболе — минное поле: если идти на сделку, то лишь из-за полной безнадёги и отсутствия других вариантов. Кое-где китайцы грамотно ведут бизнес, получая свою выгоду и не мешая делать это другим: например, спонсируя сборную Чехии и возвращая в топ пражскую «Славию», они надеются пристраивать китайских игроков в местные клубы. Неудач банально больше — с деньгами и перспективами «Интера» ясности до сих пор нет, китаец Ван Хюй разграбил «Ден Хаг» и забыл про свой клуб спустя год после покупки, индийская компания Venky’s, занимающаяся продажей куриного мяса, купила «Блэкберн» и утопила его в Чемпионшип. Да вспомните «Интер» Эрика Тохира, с индонезийскими деньгами ситуация в клубе была печальнее, чем сейчас.



Но самая поучительная для «Милана» история связана с «Валенсией»: тоже клуб с сильным недавним прошлым, тоже без сильного настоящего, тоже получивший азиатские деньги. Сингапурский владелец Питер Лим назначил на все должности своих людей (так, президентом «Валенсии» стала женщина по имени Лей Хун — что-то общее с Ольгой Смородской у неё есть), а после первого правильного решения, назначения тренером «летучих мышей» Хуана Антонио Пицци, оказался пешкой акулы футбольного бизнеса Жорже Мендеша. Лим стал сингапурским Федорычевым — Мендеш назначил в «Валенсию» нового главного тренера, экс-вратаря «Динамо» Нуну, закинул всех сильнейших португальских клиентов, из которых более-менее прилично выглядел лишь Андре Гомеш… кстати, как он сейчас играет?



Мендеш срубил на знакомстве с Питером Лимом много денег, а «Валенсия» попала в кризис, из которого начала выходить только сейчас. И тут нелишне ещё раз вспомнить, что один из главных активов нынешнего «Милана» — клиент Мино Райолы. Как и Абате с Бонавентурой. Райола не распыляется работать с сотнями игроков, но умеет влиять на клубы и строить мини-колонии, тем более в «Милане» уже такая есть. Пристроить в клуб Блеза Матюиди и, например, Омара Эль Каддури с меркантильным желанием навариться на «Милане» — вполне логичная стратегия для Райолы на следующее трансферное окно.

米兰德比

«Кто вообще эти китайцы? Эта продажа — предательство традиций и истории. Я бы дал Берлускони пять евро задатка и нашел бы покупателей из Италии», — набрасывается на новых владельцев бывший президент «Милана» Джузеппе Фарина. «Никто в Китае не знает, что за люди покупают «Милан», — вторит ему тренер сборной Китая Марчелло Липпи.

Беда китайского капитала — именно в его непредсказуемых последствиях. Сегодня Ли Йонхонг и Хан Ли проведут пресс-конференцию, где обязательно добавят бравурных речей, но нет ясности, что стоит за их деньгами — финансовая стабильность и готовность биться с грандами рынка, или желание поиграться и бросить? Отчасти в сложившейся ситуации виноват и Сильвио Берлускони: всеми своими действиями Берлускони доказывал, что хочет продать «Милан» как можно скорее. Уже хоть кому-нибудь.

Цитата Всеми своими действиями Берлускони доказывал, что хочет продать «Милан» как можно скорее. Ну хоть кому-нибудь.

Влияние китайского капитала на «Милан» только предстоит понять, но первая положительная сторона сделки тоже очевидна — улучшение имиджа россонери в Китае. Завтрашнее миланское дерби состоится в 11:30 по итальянскому времени, когда у китайцев будет вечер — самое удобное время для просмотра матча. Афиша Derby della Madonnina теперь написана традиционными иероглифами, и это первое, чего владельцы «Милана» уже добились.