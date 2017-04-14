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14 апреля 2017, 10:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

КДК ФФУ засчитал «Полтаве» техническое поражение в матче с «Шахтёром»

КДК ФФУ принял решение по несостоявшемуся матчу четвертьфинала Кубка Украины «Полтава» — «Шахтёр».

<span class=error>КДК</span> <span class=error>ФФУ</span> принял решение по несостоявшемуся матчу четвертьфинала Кубка Украины Полтава — Шахтёр. Увеличить
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Хозяевам было засчитано техническое поражение, сообщает «Команда № 1».

Матч не состоялся из-за того, что президент «Полтавы» Леонид Соболев отказался переносить встречу со стадиона «Локомотив». ФФУ в то же время запретила проводить матч на домашнем стадионе «Полтавы» из-за низкого качества поля.

Таким образом, «Шахтёр» вышел в полуфинал Кубка Украины, где дома сыграет с «Днепром». Матч состоится 26 апреля.

Шахтер Д
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