КДК ФФУ засчитал «Полтаве» техническое поражение в матче с «Шахтёром»

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Хозяевам было засчитано техническое поражение, сообщает «Команда № 1».



Матч не состоялся из-за того, что президент «Полтавы» Леонид Соболев отказался переносить встречу со стадиона «Локомотив». ФФУ в то же время запретила проводить матч на домашнем стадионе «Полтавы» из-за низкого качества поля.



Таким образом, «Шахтёр» вышел в полуфинал Кубка Украины, где дома сыграет с «Днепром». Матч состоится 26 апреля.