КДК ФФУ засчитал «Полтаве» техническое поражение в матче с «Шахтёром»
КДК ФФУ принял решение по несостоявшемуся матчу четвертьфинала Кубка Украины «Полтава» — «Шахтёр».
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Видимо, что-то случилось...
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Хозяевам было засчитано техническое поражение, сообщает «Команда № 1».
Матч не состоялся
Таким образом, «Шахтёр» вышел в полуфинал Кубка Украины, где дома сыграет с «Днепром». Матч состоится 26 апреля.
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