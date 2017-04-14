«Интер» составит конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Мертенса
Миланский «Интер» намерен побороться с «Манчестер Юнайтед» за полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса, сообщает Football Italia.
В настоящее время бельгиец ведёт с неаполитанцами переговоры о продлении контракта, который истекает летом 2018 года.
По данным источника, «Интер» хочет отправить
В нынешнем сезоне Мертенс провёл 39 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 12 результативных передач.
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