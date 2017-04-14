«Интер» составит конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Мертенса

В настоящее время бельгиец ведёт с неаполитанцами переговоры о продлении контракта, который истекает летом 2018 года.



По данным источника, «Интер» хочет отправить вице-президента клуба Хавьера Санетти в Неаполь для переговоров по Мертенсу. Тем не менее, фаворитом в сражении за Дриса остаётся «МЮ», поскольку сам футболист не хочет повторить путь Гонсало Игуаина, перешедшего из «Наполи» в «Ювентус» и ставшего после этого объектом ненависти неаполитанских болельщиков.



В нынешнем сезоне Мертенс провёл 39 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 12 результативных передач.