Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29425412/
14 апреля 2017, 10:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» составит конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Мертенса

Миланский «Интер» намерен побороться с «Манчестер Юнайтед» за полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса, сообщает Football Italia.

В настоящее время бельгиец ведёт с неаполитанцами переговоры о продлении контракта, который истекает летом 2018 года.

По данным источника, «Интер» хочет отправить вице-президента клуба Хавьера Санетти в Неаполь для переговоров по Мертенсу. Тем не менее, фаворитом в сражении за Дриса остаётся «МЮ», поскольку сам футболист не хочет повторить путь Гонсало Игуаина, перешедшего из «Наполи» в «Ювентус» и ставшего после этого объектом ненависти неаполитанских болельщиков.

В нынешнем сезоне Мертенс провёл 39 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 12 результативных передач.

Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!