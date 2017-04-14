ПФЛК определила лучших тренера и футболиста марта Премьер-Лиги
Профессиональная футбольная лига Казахстана учредила ежемесячные призы лучшему тренеру и футболисту.
Респондентами в голосовании выступают главные тренеры
Далее производится подсчет баллов для выявления лучшего футболиста месяца.
По итогам марта трио лучгих игроков чемпионата выглядит следующим образом:
1. Максат Байжанов («Кайсар») — 13 баллов
2. Танат Нусербаев («Ордабасы») — 11 баллов
3. Алексей Щеткин («Тобол») — 6 баллов.
Лучший тренер месяца в
Памятные призы победителям будут вручены на матче «Кайсар» — «Иртыш» 16 апреля.
Также добавим, что аналогичные голосования будут проходить по итогам месяца в Первой и Второй лигах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter