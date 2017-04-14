ПФЛК определила лучших тренера и футболиста марта Премьер-Лиги

Респондентами в голосовании выступают главные тренеры клубов-участников чемпионата. Они выбирают лучшего по итогам календарного месяца среди коллег и тройку лучших среди игроков.



Далее производится подсчет баллов для выявления лучшего футболиста месяца.



По итогам марта трио лучгих игроков чемпионата выглядит следующим образом:

1. Максат Байжанов («Кайсар») — 13 баллов

2. Танат Нусербаев («Ордабасы») — 11 баллов

3. Алексей Щеткин («Тобол») — 6 баллов.



Лучший тренер месяца в Премьер-Лиге — Стойчо Младенов («Кайсар»). Главный тренер кызылординского клуба победил с результатом в 9 голосов, полученных от наставников клубов.



Памятные призы победителям будут вручены на матче «Кайсар» — «Иртыш» 16 апреля.



Также добавим, что аналогичные голосования будут проходить по итогам месяца в Первой и Второй лигах.