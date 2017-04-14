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14 апреля 2017, 11:39 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

ПФЛК определила лучших тренера и футболиста марта Премьер-Лиги

Профессиональная футбольная лига Казахстана учредила ежемесячные призы лучшему тренеру и футболисту.

Респондентами в голосовании выступают главные тренеры клубов-участников чемпионата. Они выбирают лучшего по итогам календарного месяца среди коллег и тройку лучших среди игроков.

Далее производится подсчет баллов для выявления лучшего футболиста месяца.

По итогам марта трио лучгих игроков чемпионата выглядит следующим образом:
1. Максат Байжанов («Кайсар») — 13 баллов
2. Танат Нусербаев («Ордабасы») — 11 баллов
3. Алексей Щеткин («Тобол») — 6 баллов.

Лучший тренер месяца в Премьер-Лиге — Стойчо Младенов («Кайсар»). Главный тренер кызылординского клуба победил с результатом в 9 голосов, полученных от наставников клубов.

Памятные призы победителям будут вручены на матче «Кайсар» — «Иртыш» 16 апреля.

Также добавим, что аналогичные голосования будут проходить по итогам месяца в Первой и Второй лигах.

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