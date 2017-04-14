Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29424191/
14 апреля 2017, 9:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» сделает предложение «Монако» о покупке Мбаппе за € 70 млн

Миланский «Интер» готов предложить «Монако» € 70 млн за 18-летнего нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Tuttosport.

По информации издания, представители «Интера» уже начали переговоры с французским клубом.

Мбаппе сыграл 34 матча за «Монако» в этом сезоне, в которых забил 21 мяч и отдал 11 голевых передач. Нападающий оформил дубль в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:2) и стал первым футболистом в возрасте до 19 лет, которому удалось забить три гола в плей-офф этого турнира.

Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!