«Интер» сделает предложение «Монако» о покупке Мбаппе за € 70 млн
Миланский «Интер» готов предложить «Монако» € 70 млн за 18-летнего нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Tuttosport.
По информации издания, представители «Интера» уже начали переговоры с французским клубом.
Мбаппе сыграл 34 матча за «Монако» в этом сезоне, в которых забил 21 мяч и отдал 11 голевых передач. Нападающий оформил дубль в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:2) и стал первым футболистом в возрасте до 19 лет, которому удалось забить три гола в
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