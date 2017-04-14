«Интер» сделает предложение «Монако» о покупке Мбаппе за € 70 млн

По информации издания, представители «Интера» уже начали переговоры с французским клубом.



Мбаппе сыграл 34 матча за «Монако» в этом сезоне, в которых забил 21 мяч и отдал 11 голевых передач. Нападающий оформил дубль в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:2) и стал первым футболистом в возрасте до 19 лет, которому удалось забить три гола в плей-офф этого турнира.