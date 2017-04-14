Аспас: Подавал мячи в «Сельте», когда в ней играли Мостовой и Карпин

«В клуб пришёл в восемь лет, причём наврал про свой возраст. Набирали группу 1986 года рождения, а я был на год младше. Очень переживал, плакал. Был уверен, что мне не разрешат тренироваться. А мой дядя посоветовал сказать точную дату рождения, кроме года. Я так и сделал — это сработало.



Для меня это было невероятно важно. Я из Моаны, где всего 20 тысяч жителей и каждый мальчишка мечтает попасть в “Сельту”. Я подавал мячи на матчах “Сельты”. А ведь тогда у нас была шикарная команда. Она наделала шума в Европе, у нас были отличные игроки: Александр Мостовой, Валерий Карпин, Густаво Лопес…» — рассказал Аспас в интервью пресс-службе УЕФА.