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14 апреля 2017, 0:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Новый сезон Серии A начнётся 20 августа, зимний перерыв перенесён

Розыгрыш итальянской Серии A сезона-2017/18 будет проходить с 20 августа по 20 мая, сообщает AP.

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура надеялся, что чемпионат начнётся 13 августа, чтобы игроки «скуадра адзурра» через официальные матчи смогли набрать форму перед важным матчем отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Испании, намеченного на 2 сентября.

Однако, руководство лиги объявило, что чемпионат традиционно начнётся в предпоследний уик-энд августа.

Зимний перерыв в Серии A будет перенесён на 7—20 января, а туры пройдут 23 и 30 декабря, а также 6 января.
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