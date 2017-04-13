Власти Франции выдвинули обвинения против Сиссе по делу о шантаже Вальбуэна

Скандал разгорелся осенью 2015 года. Злоумышленники угрожали Вальбуэна, утверждая, что якобы располагают видеозаписями интимного содержания. В октябре Сиссе вместе с тремя неизвестными был взят под стражу за попытку шантажа. Сиссе пробыл под стражей около 12 часов, после чего был отпущен. Против 35-летнего футболиста не было найдено достаточно веских доказательств, а сам Сиссе заявил, что всего лишь предупредил Вальбуэна как своего друга о наличии у злоумышленников некой пленки.

В феврале стало известно, что полиция Франции изучит телефон Сиссе в связи с его возможной причастностью к попытке шантажа Вальбуэна.

«Сиссе принимает к сведению обвинение, которое теперь позволит ему доказать, что он не участвовал в этих событиях, чего он не мог сделать ранее», — сказал адвокат Сиссе Арно Перикар.