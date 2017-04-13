Блан может возглавить «Интер»

Согласно источнику, руководство клуба недовольно выступлениями команды под руководством Стефано Пиоли в последних матчах. Будущее действующего тренера «нерадзурри» будет зависеть от положения команды в турнирной таблице по итогам сезона.

Отмечается, что Блан не является главным претендентом на пост тренера «Интера», но возглавляющие шорт-лист руководства клуба Антонио Конте («Челси») и Диего Симеоне («Атлетико») свои команды вряд ли покинут.