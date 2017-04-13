Дибала, который затмил Месси

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КРУЧЕ, ЧЕМ ЛЕО, И ВТОРОЙ ПОСЛЕ ИГУАИНА

Разговоры о том, что стороны туринского клуба и игрока близки к новому соглашению, ходили уже давно. Время от времени появлялись, конечно, разные слухи, что Дибала не хочет больше оставаться в «Ювентусе» и уже сейчас мечтает о «Реале» и «Барселоне», однако сам Пауло постоянно успокаивал болельщиков «Старой синьоры» и твердил: «Контракт вот-вот будет подписан».

Как сообщает итальянская пресса, теперь зарплата аргентинца возрастет до семи миллионов евро за сезон, и по этому показателю он поднимется на второе место не только в клубе, но и во всем чемпионате: больше, да и то — на каких-то полмиллиона, получает лишь Игуаин. И эти космические цифры окончательно переводят Дибалу в статус главной звезды команды, которая в ближайшие годы должна сиять все ярче и ярче.

Символично, что новый контракт Пауло подписал на волне всеобщего обожания, спустя пару дней после фееричного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны», где аргентинцу удались два потрясающих гола. «Какой Месси?» — вопросительно кричали на следующий день первые полосы итальянских газет. — «Дибала — вот кто настоящий марсианин!».

И вдвойне символично, что оба мяча полузащитник забил своим фирменным обводящим ударом. У Пауло примерно миллион сильных сторон: феноменальная техника, отличная скорость, классное видение поля, абсолютная встроенность в командные взаимодействия, редкое хладнокровие. Однако главная среди них — это именно подкручивание мяча с левой ноги. «Знаете, как я называю Дибалу? R2 — Квадрат! — смеялся в прошлом году бывший партнер по “Ювентусу” Погба. — Ведь именно эту комбинацию кнопок на джойстике надо нажать в PlayStation, чтобы нанести крученый удар с разворота. Пауло всегда забивает такие голы. Феномен!».

В ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ

Он забивал свои первые голы во взрослом футболе, еще в составе скромного «Институто» из второй аргентинской лиги, и плакал после них. Партнеры в первое время не могли понять: что случилось, почему этот юноша, который в свои зеленые годы уже поднимает всю страну на уши и привлекает внимание селекционеров из самых именитых клубов Европы, не может сдержать слез?

А причина была проста: в первое время после каждого своего успеха Дибала вспоминал отца, который умер, когда мальчику исполнилось лишь 15. Он долго боролся с раком, однако схватку болезни все же проиграл… У папы была большая мечта: он хотел, чтобы один из его трех сыновей стал футболистом. У двух старших не получилось, и Пауло был последней надеждой.

«Я знаю, что теперь он гордится мной», — говорил спустя годы со слезами на глазах Дибала. — «Но мне так жаль, что папа не увидел моих первых голов во взрослом футболе…».

«МЫ ПОДПИСАЛИ НОВОГО АГУЭРО!»

В 2012-м «Палермо» не пожалел за Дибалу 12 миллионов евро — баснословная сумма для малоизвестного 18-летнего паренька, который был совсем еще хрупок для мужского футбола. Однако у одиозного экс-президента сицилийского клуба Маурицио Дзампарини, главного мастера Италии по увольнению тренеров, уже тогда не было сомнений в уровне новичка. «Мы подписали нового Агуэро!», — кричал он на каждом углу и гордился, что ему удалось опередить и «Интер», и «Наполи», «ПСЖ», и «Челси».

Правда, к моментальной феерии Пауло оказался не готов. Сказывались многие факторы: нестабильность и общий невысокий уровень команды, затянувшаяся адаптация, более силовой, быстрый и тактический футбол, незнание языка, тоска по дому… В первом европейском сезоне Дибала забил лишь три мяча в 27 матчах (зато установил возрастное достижение, став самым молодым автором голов в истории клуба), а спустя год очутился вместе с «Палермо» в серии B.

Во втором дивизионе клуб в итоге не задержался и мигом поднялся обратно, и уже тогда, только в третьем по счету сезоне в Италии, когда ослабла конкуренция в передней линии, Дибала засиял. Причем в компании с другом-соотечественником Васкесом. Два аргентинца поймали такой кураж, показывали столь тонкое телепатическое взаимопонимание, что их связкой любовалась вся страна. В результате Пауло, игравший на острие, наколотил 13 голов и отдал 10 передач, а его партнер, действовавший чуть в оттяжке, забил 10 мячей при таком же количестве пасов.

«Дибалу отдаю за 40 миллионов! А Васкеса — за 20!», — гордо кричал Дзампарини. И покупатели, впрочем, тут же нашлись. Сезон 2015/16 наш герой начал уже в «Ювентусе», который выложил за аргентинца почти ту самую сумму, которую озвучивал президент «Палермо» — по разным данным от 32 до 40 миллионов евро.

РУКА И АЛЛЕГРИ

В «Старой синьоре» у Дибалы тоже не сразу все пошло гладко, однако трудности продлились куда меньше времени, чем в «Палермо». Да и полноценными трудностями ту ситуацию назвать было нельзя: аргентинец всего-навсего столкнулся с конкуренцией в лице Мораты, Манджукича и Дзадзы, периодически ее проигрывал и начинал встречи на скамейке, а главный тренер Массимилиано Аллегри говорил, что Пауло неплохо бы разнообразить свою игру и скорректировать роль.

В результате Дибала из форварда-наконечника стал постепенно превращаться в нападающего в оттяжке. Получив пространство для разгона на скорости и возможность для ударов со средней дистанции, Пауло гармонично чувствовал себя что при схеме 3−5−2, что при 4−2−3−1. И примерно с середины чемпионата аргентинца было уже не остановить. В итоге в первом же сезоне в «Ювентусе» он стал лучшим бомбардиром команды с 19 голами, почти вдвое превзойдя Манджукича. И неслучайно журнал France Football, оценив подвиги молодого игрока, включил его в список претендентов на «Золотой мяч».

А дальше — больше. Нынешний сезон Дибала начал снова без резких взлетов, сначала привыкая с взаимодействию с новым партнером — Игуаином, затем пережив неприятную травму длиной почти в два месяца. Были зимой и еще два неприятных момента: смазанный решающий пенальти в матче за Суперкубок Италии против «Милана» и инцидент с Аллегри, когда Пауло, раздосадованный заменой в матче с «Сассуоло» на 77-й минуте, не пожал тренеру руку, что едва не вылилось в грандиозный конфликт с последствиями.

Но все трудности Дибала в очередной раз оставил с легкостью позади. Он снова набрал прекрасную форму, уложил на лопатки «Барселону» и теперь готовится вместе с командой не только к очередному итальянскому чемпионству, но и к штурму Лиги чемпионов. А «Ювентус» отныне может вздохнуть спокойно: лидер и будущая звезда мирового футбола подписал долгосрочный контракт, и за бесценок его теперь точно не уведут.

Зимой, например, появилась информация, что «Реал» готов выложить за Дибалу аж 106 миллионов евро. Возможно, через пару лет, когда рынок окончательно сойдет с ума, а Пауло продолжит прогресс, предлагаемые со стороны покупателей цифры только увеличатся.