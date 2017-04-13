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13 апреля 2017, 23:39 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Оскар Гарсия входит в число кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Возглавляющий австрийский футбольный клуб «Зальцбург» Оскар Гарсия входит в число кандидатов на пост главного тренера испанской «Барселоны», сообщает Sport.es.

Возглавляющий австрийский футбольный клуб Зальцбург Оскар <span class=error>Гарсия</span> входит в число кандидатов на пост главного тренера испанской Барселоны сообщает Sport.es. Увеличить
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Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике 1 марта объявил, что не будет работать с командой в следующем сезоне.

Гарсия является воспитанником «Барселоны», он выступал за основную команду «сине-гранатовых» с 1993 по 1999 год. На протяжении тренерской карьеры 43-летний специалист возглавлял молодежную команду «Барсы», «Маккаби» (Тель-Авив) и английские «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Уотфорд», а с 2015 года Гарсия тренирует «Зальцбург».

По сообщению источника, руководство испанского клуба ищет тренера, который играл за «Барсу» и имеет непосредственное отношение к «сине-гранатовым».

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