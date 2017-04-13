Сампаоли мечтает когда-нибудь поработать в чемпионате Англии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Надеюсь, однажды у меня появится шанс реализовать свои идеи и опыт в Англии, где лучшие тренеры мира уже показали свою философию. Я хочу попробовать себя в противостоянии с ними», — приводит слова Сампаоли The Independent.



В последнее время неоднократно сообщалось, что Сампаоли близок к тому, чтобы возглавить сборную Аргентины.