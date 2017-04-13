Сампаоли мечтает когда-нибудь поработать в чемпионате Англии
Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли рассказал, что мечтает однажды возглавить команду английской
Премьер-лиги, чтобы посоревноваться с лучшими специалистами в мире.
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«Надеюсь, однажды у меня появится шанс реализовать свои идеи и опыт в Англии, где лучшие тренеры мира уже показали свою философию. Я хочу попробовать себя в противостоянии с ними», — приводит слова Сампаоли The Independent.
В последнее время неоднократно сообщалось, что Сампаоли близок к тому, чтобы возглавить сборную Аргентины.
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