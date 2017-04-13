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13 апреля 2017, 22:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сампаоли мечтает когда-нибудь поработать в чемпионате Англии

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли рассказал, что мечтает однажды возглавить команду английской Премьер-лиги, чтобы посоревноваться с лучшими специалистами в мире.

Главный тренер Севильи <span class=error>Хорхе</span> <span class=error>Сампаоли</span> рассказал что мечтает однажды возглавить команду английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> чтобы посоревноваться с лучшими специалистами в мире. Увеличить
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«Надеюсь, однажды у меня появится шанс реализовать свои идеи и опыт в Англии, где лучшие тренеры мира уже показали свою философию. Я хочу попробовать себя в противостоянии с ними», — приводит слова Сампаоли The Independent.

В последнее время неоднократно сообщалось, что Сампаоли близок к тому, чтобы возглавить сборную Аргентины.

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