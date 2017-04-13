Торрес считает, что Гризманну нужно остаться в «Атлетико»

«Надеюсь, он сможет остаться с нами навсегда. Это нормально, что когда молодой игрок становится одним из лучших в мире, все хотят приобрести его. Другие клубы не могут предложить то, что может дать “Атлетико” прямо сейчас: борьба за победу в чемпионате и в Лиге чемпионов, выступление в одной из самых уважаемых команд в Европе. Поэтому нет причин уходить», — цитирует Торреса BBC Sport.