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13 апреля 2017, 22:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Торрес считает, что Гризманну нужно остаться в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес считает, что форварду Антуану Гризманну нужно остаться в мадридской команде. Ранее сообщалось, что приобрести 26-летнего француза хочет «Манчестер Юнайтед».

«Надеюсь, он сможет остаться с нами навсегда. Это нормально, что когда молодой игрок становится одним из лучших в мире, все хотят приобрести его. Другие клубы не могут предложить то, что может дать “Атлетико” прямо сейчас: борьба за победу в чемпионате и в Лиге чемпионов, выступление в одной из самых уважаемых команд в Европе. Поэтому нет причин уходить», — цитирует Торреса BBC Sport.

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