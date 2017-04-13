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13 апреля 2017, 19:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Клопп подтвердил, что Джеррард возглавит юношескую команду «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что в следующем сезоне бывший капитан и полузащитник красных Стивен Джеррард возглавит одну из юношеских команд клуба.

С недавних пор Джеррард работает тренером в академии «Ливерпуля».

На этой неделе Sky Sports сообщил, что со следующего сезона Джеррард возглавит юношескую команду «Ливерпуля» U18.

«Да, он будет тренером юношеской команды в следующем сезоне. Я почти уверен в этом», — приводит слова Клоппа Yahoo Sports.
При этом немецкий специалист не сказал, юношескую команду какого возраста возглавит 36-летний Джеррард.

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