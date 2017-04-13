Клопп подтвердил, что Джеррард возглавит юношескую команду «Ливерпуля»

С недавних пор Джеррард работает тренером в академии «Ливерпуля».



На этой неделе Sky Sports сообщил, что со следующего сезона Джеррард возглавит юношескую команду «Ливерпуля» U18.



«Да, он будет тренером юношеской команды в следующем сезоне. Я почти уверен в этом», — приводит слова Клоппа Yahoo Sports.

При этом немецкий специалист не сказал, юношескую команду какого возраста возглавит 36-летний Джеррард.