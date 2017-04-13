«Торино» отказался продавать Белотти в «Челси» за 60 миллионов евро

Английский клуб предложил за 23-летнего футболиста 60 миллионов евро плюс 40 миллионов — в качестве бонусов за забитые мячи, проведенные встречи и попадание в Лигу чемпионов.

Однако «Торино» не согласился с условиями покупателя и отклонил предложение. В контракте Белотти прописана сумма отступных в 100 миллионов евро. В текущем сезоне чемпионата Италии Белотти провел 28 матчей и забил 24 мяча.