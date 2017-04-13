Павлов официально принял «Атырау»

На встрече новоиспеченный главный тренер отметил, что ему очень приятно принимать очередной вызов в своем тренерском поприще и подчеркнул, что в предыдущем матче «нефтяников» стал свидетелем неравнодушия к футболу и клубу со стороны атырауских болельщиков.



«Вчера на матче была очень хорошая поддержка. Жалко, что не получился результат. Футбол существует для болельщиков и без них он был бы мертв.



О себе скажу кратко. Работал с разными командами, пять клубов выводил в Высший дивизион Чемпионатов России. Также проработал в больших клубах, помогал Олегу Романцеву. Со сборной работал на Чемпионате Мира. На счету были как очень удачные сезоны, так и тяжелые. Опыт большой, здоровье нормальное.



В “Атырау” собраны хорошие специалисты, которые трудятся во благо клуба. И что было вчера, надо забыть и заново все делать. Сегодня это моя команда, она и самое главное, и за нее я буду сражаться», — сказал новый «рулевой» ФК «Атырау».



Ассистентом Павлова будет Сергей Николаевич Жуков, помогавший ему в тульском «Арсенале». Болельщики пожелали тренерам успехов и побед у руля западно-казахстанского клуба.



Справка о новом главном тренере



Сергей Александрович Павлов (16 сентября 1955, Фурманов, Ивановская область, СССР) — советский и российский футбольный тренер.

Заслуженный тренер России. Обладатель Государственной Награды Российской Федерации — Ордена Почёта.



В качестве футболиста выступал за «Авангард» и «Текстильщик» из Камышин. Карьера футболиста у Сергея Александровича не сложилась. Будучи совсем молодым, в возрасте 21 года, получил серьёзную травму и вынужден был завершить карьеру игрока.



Ранее 61-летний специалист работал главным тренером в таких клубах, как «Энергия» (Камышин), «Сатурн» (Раменское), «Уралан» (Элиста), «Черноморец» (Новосроссийск), «Луч-Энергии» (Владивосток), «Кубань» (Краснодар), «Шинник» (Ярославль), московский «Торпедо», был ассистентом главного тренера в национальной сборной России и московском «Спартаке». Последнее место работы — тульский «Арсенал», в качестве главного тренера которого Сергей Павлов вывел клуб в Премьер-лигу.



25 мая прошлого года тульский клуб завершил сезон в ФНЛ с лучшим для себя результатом за все время выступления в первом дивизионе, выдав к концу сезона 14-матчевую беспроигрышную и 7-матчевую победную серии. 4 октября 2016 года Павлов покинул пост главного тренера.