Винченцо Монтелла: Обсудим с новыми владельцами, как вновь сделать «Милан» великим
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поблагодарил Адриано Галлиани и Сильвио Берлускони за возможность тренировать клуб и отметил, что встретится с новыми владельцами «Милана», чтобы обсудить развитие команды.
Сегодня Берлускони передал 99,93 процента акций
— Это знаменательный день для «Милана», — цитирует Football Italia Монтеллу. — Меня известили о смене руководства. Хочется поблагодарить Галлиани и Берлускони за возможность тренировать такой клуб. Думаю, я стал частью истории «Милана», вместе с игроками и трофеем, который мы выиграли. В ближайшие дни я встречусь с новыми владельцами клуба и уверен, что мы придем к решению, как сделать клуб таким же великим, как раньше.
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