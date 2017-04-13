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13 апреля 2017, 18:12 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Винченцо Монтелла: Обсудим с новыми владельцами, как вновь сделать «Милан» великим

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поблагодарил Адриано Галлиани и Сильвио Берлускони за возможность тренировать клуб и отметил, что встретится с новыми владельцами «Милана», чтобы обсудить развитие команды.

Сегодня Берлускони передал 99,93 процента акций китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, который возглавляет Йонгхонг Ли. Клуб оценен в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами.

— Это знаменательный день для «Милана», — цитирует Football Italia Монтеллу. — Меня известили о смене руководства. Хочется поблагодарить Галлиани и Берлускони за возможность тренировать такой клуб. Думаю, я стал частью истории «Милана», вместе с игроками и трофеем, который мы выиграли. В ближайшие дни я встречусь с новыми владельцами клуба и уверен, что мы придем к решению, как сделать клуб таким же великим, как раньше.

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