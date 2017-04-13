Куман: Лукаку сказал мне, что не подпишет новый контракт с «Эвертоном»

Об этом сообщил главный тренер «ирисок» Рональд Куман.



Действующее соглашение бельгийского форварда истекает летом 2019 года. 23-летний Лукаку с 23 голами на данный момент возглавляет таблицу бомбардиров АПЛ.



«Он сказал мне, что не подпишет новый контракт», — приводит слова Кумана интернет-издание Goal.

Ранее сообщалось, что Лукаку может вернуться в «Челси», который может приобрести его у «Эвертона» грядущим летом.