Куман: Лукаку сказал мне, что не подпишет новый контракт с «Эвертоном»
Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку не будет подписывать новый контракт с английском клубом.
Об этом сообщил главный тренер «ирисок» Рональд Куман.
Действующее соглашение бельгийского форварда истекает летом 2019 года. 23-летний Лукаку с 23 голами на данный момент возглавляет таблицу бомбардиров АПЛ.
«Он сказал мне, что не подпишет новый контракт», — приводит слова Кумана
Ранее сообщалось, что Лукаку может вернуться в «Челси», который может приобрести его у «Эвертона» грядущим летом.
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