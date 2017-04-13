Сильвио Берлускони: Современный футбол требует инвестиций, которых одна семья гарантировать не может

Клуб оценен в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами.

— Уход из «Милана»… Это эмоционально и больно, — цитирует La Gazzetta dello Sport Ли. — Тем не менее, современный футбол требует инвестиций, которых одна семья гарантировать не может.

Напомним, что Берлускони занимал пост президента «россонери» с 1986 года. За это время «красные дьяволы» стали восьмикратным чемпионом Италии, однажды выиграли Кубок Италии, а также стали шестикратным обладателем Суперкубка Италии. Пять раз «Милан» становился победителем Лиги чемпионов, дважды выиграл клубный чемпионат мира и завоевал пять Суперкубков УЕФА.