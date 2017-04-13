Сильвио Берлускони: Современный футбол требует инвестиций, которых одна семья гарантировать не может
Экс-президент «Милана» Сильвио Берлускони отметил, что ему тяжело далось решение продать клуб. Сегодня итальянский чиновник передал 99,93 процента акций китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, который возглавляет Йонгхонг Ли.
Клуб оценен в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами.
— Уход из «Милана»… Это эмоционально и больно, — цитирует La Gazzetta dello Sport Ли. — Тем не менее, современный футбол требует инвестиций, которых одна семья гарантировать не может.
Напомним, что Берлускони занимал пост президента «россонери» с 1986 года. За это время «красные дьяволы» стали восьмикратным чемпионом Италии, однажды выиграли Кубок Италии, а также стали шестикратным обладателем Суперкубка Италии. Пять раз «Милан» становился победителем Лиги чемпионов, дважды выиграл клубный чемпионат мира и завоевал пять Суперкубков УЕФА.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter