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13 апреля 2017, 17:40 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Сильвио Берлускони: Современный футбол требует инвестиций, которых одна семья гарантировать не может

Экс-президент «Милана» Сильвио Берлускони отметил, что ему тяжело далось решение продать клуб. Сегодня итальянский чиновник передал 99,93 процента акций китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, который возглавляет Йонгхонг Ли.

Клуб оценен в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами.

— Уход из «Милана»… Это эмоционально и больно, — цитирует La Gazzetta dello Sport Ли. — Тем не менее, современный футбол требует инвестиций, которых одна семья гарантировать не может.

Напомним, что Берлускони занимал пост президента «россонери» с 1986 года. За это время «красные дьяволы» стали восьмикратным чемпионом Италии, однажды выиграли Кубок Италии, а также стали шестикратным обладателем Суперкубка Италии. Пять раз «Милан» становился победителем Лиги чемпионов, дважды выиграл клубный чемпионат мира и завоевал пять Суперкубков УЕФА.

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