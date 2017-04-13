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13 апреля 2017, 17:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Боруссии» Д Бартра пропустит четыре недели

Стали известны сроки, требуемые защитнику дортмундской «Боруссии» Марку Бартра на восстановление.

Испанский футболист пострадал в результате взрывов у автобуса «Боруссии» перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3).

Игроку была сделана операция на правой руке и запястье. На восстановление футболисту потребуется четыре недели. Об этом говорится на официальной странице «Боруссии» в «Твиттере».

Боруссия Д
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