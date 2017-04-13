Защитник «Боруссии» Д Бартра пропустит четыре недели
Стали известны сроки, требуемые защитнику дортмундской «Боруссии» Марку Бартра на восстановление.
Испанский футболист пострадал в результате взрывов у автобуса «Боруссии» перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3).
Игроку была сделана операция на правой руке и запястье. На восстановление футболисту потребуется четыре недели. Об этом говорится на официальной странице «Боруссии» в «Твиттере».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter