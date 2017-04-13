Защитник «Боруссии» Д Бартра пропустит четыре недели

Испанский футболист пострадал в результате взрывов у автобуса «Боруссии» перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3).



Игроку была сделана операция на правой руке и запястье. На восстановление футболисту потребуется четыре недели. Об этом говорится на официальной странице «Боруссии» в «Твиттере».

