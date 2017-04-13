Новый президент «Милана»: Теперь мы начинаем строить будущее
Новый владелец «Милана» Йонгхонг Ли поблагодарил
экс-президента клуба Сильвио Берлускони за оказанное доверие.
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— Благодарю Сильвио Берлускони за оказанное доверие, — цитирует La Gazzetta dello Sport Ли. — Также хочу обратиться к болельщикам клуба, и поблагодарить их за терпение. Теперь мы начинаем строить будущее.
Напомним, что Берлускони занимал пост президента «россонери» с 1986 года. За это время «красные дьяволы» стали восьмикратным чемпионом Италии, однажды выиграли Кубок Италии, а также стали шестикратным обладателем Суперкубка Италии. Пять раз «Милан» становился победителем Лиги чемпионов, дважды выиграл клубный чемпионат мира и завоевал пять Суперкубков УЕФА.
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