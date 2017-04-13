Гаскойн, Билич, Иглесиас и другие футбольные рок-н-ролльщики
13 апреля отмечается Всемирный День
рок-н-ролла.
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«Советский спорт» решил вспомнить известных футболистов, которые пробовали себя в роли певцов и музыкантов.
Кевин Киган
В 1979 году звезда «Ливерпуля» «могучий мышонок» Кевин Киган записал сингл «Head Over Heels in Love», автором которого стал Крис Норман. Композиция вошла в топ-30 европейского чарта, а вот второй сингл «England», выпущенный в том же году, провалился в продаже.
Гленн Ходдл и Крис Уоддл
Напарники по нападению «Тоттенхэма» Гленн Ходдл и Крис Уоддл выпустили в апреле 1987 года композицию «Diamond Lights», которая заняла 12-е место в английском чарте. Этой песней Ходдл попрощался с фанатами «шпор» перед переходом во французский «Монако». Композиция была настолько популярна, что футболистов пригласили выступить в культовой музыкальной программе на английском телевидение «Top of the Pops».
Пол Гаскойн
Пол Гаскойн сам по себе веселый
Славен Билич
Нынешний тренер «Вест Хэма» создал в 2004 году группу «Rawbau», которая играл энергичный
Рууд Гуллит
В начале 1988 года Рууд Гуллит записал композицию «South Africa» совместно с группой Revelation Time. Песенка в стиле регги, сначала не снискала большой популярности у слушателей. Но летом 1988 года сборная Голландии стала чемпионом Европы, а ее капитан Гуллит идолом своей страны. Композиция моментально стала популярной и поднялась в топ-10
Руслан Нигматуллин
После окончания футбольной карьеры
Алексей Зуев
Кака
Бразильский полузащитник «Орландо Сити», обладатель «Золотого мяча» 2007 года, в 2010 году вместе со своей женой Каролиной Селико выпустил альбом «Божий дар», песни которого практически полностью были посвящены семье. Альбом был продан в Бразилии тиражом в 1,5 миллиона копий.
Петр Чех
Еще один голкипер в нашем списке Петер Чех давно увлекается музыкой и, в свободное от футбола время, является барабанщиков группы «Eddie Stoilow». Группа выступает на различных фестивалях, в том числе в Англии. Перед одним из таких фестивалей Чех брал уроки барабанного искусства у преданного фаната «Челси» барабанщика группы «Queen» Роджера Тэйлора, с которым они устроили настоящий барабанный батл в эфире одного из телеканалов.
Хулио Иглесиас
Наш сегодняшний список не был бы полным без главного футбольного музыканта всех времен и народов Хулио Иглесиаса. Молодой голкипер академии мадридского «Реала» считался одним из самых одаренных игроков своего года и даже привлекался к тренировкам с основой. Страшная автокатастрофа перечеркнула шансы стать футболистом, но подарила всему миру одного из самых известных эстрадных певцов своего времени.
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