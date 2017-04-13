«Кристал Пэлас» не сможет выкупить права на Сако

Сам 27-летний француз ранее заявлял, что был бы рад вновь сыграть за «красных».

Напомним, зимой Мамаду Сако интересовались московский «Спартак», «Севилья», «Фенербахче»,"Галатасарай, «Лион» и’Марсель. Английский клуб хотел продать игрока за 30 миллионов фунтов стерлингов, так как француз поссорился с главным тренером команды.