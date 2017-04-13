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13 апреля 2017, 15:58 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Кристал Пэлас» не сможет выкупить права на Сако

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что в арендном соглашении с «Кристал Пэлас» по защитнику Мамаду Сако нет пункта о выкупе прав на игрока, информирует BBC.

Сам 27-летний француз ранее заявлял, что был бы рад вновь сыграть за «красных».

Напомним, зимой Мамаду Сако интересовались московский «Спартак», «Севилья», «Фенербахче»,"Галатасарай, «Лион» и’Марсель. Английский клуб хотел продать игрока за 30 миллионов фунтов стерлингов, так как француз поссорился с главным тренером команды.

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