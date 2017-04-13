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13 апреля 2017, 14:57 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Ювентус» заплатит 8 миллионов евро «Палермо» за продление контракта с Дибалой

«Ювентус» на официальном сайте объявил, что выплатит 8 миллионов евро «Палермо».

Данная сумма будет переведена на счет сицилийского клуба в связи с продлением контракта с нападающим Паулой Дибалой, который был приобретен у «Палермо» в 2015 году. Сегодня с аргентинским игроком было подписано соглашение, рассчитанное до 2020 года.

В этом сезоне на счету Дибалы 39 матчей во всех турнирах, в которых он забил 16 мячей и отдал 6 передач.

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