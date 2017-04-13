Дрогба стал совладельцем «Финикс Райсинг»
Известный ивуарийский нападающий Дидье Дрогба, который перешёл в «Финикс Райсинг», выступающий во втором дивизионе лиги Северной Америки, одновременно стал совладельцем команды.
«Быть владельцем и одновременно игроком одной команды — это необычно, но в то же время очень интересно. Для меня это будет хорошим переходом, потому что хочу продолжать играть, хотя мне уже почти 40 лет, и сейчас мне важно быть готовым к своей будущей карьере. Я имел предложения из Китая, из Англии — как из
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