Дрогба стал совладельцем «Финикс Райсинг»

«Быть владельцем и одновременно игроком одной команды — это необычно, но в то же время очень интересно. Для меня это будет хорошим переходом, потому что хочу продолжать играть, хотя мне уже почти 40 лет, и сейчас мне важно быть готовым к своей будущей карьере. Я имел предложения из Китая, из Англии — как из Премьер-лиги, так и из Чемпионшипа», — цитирует Дрогба BBC.