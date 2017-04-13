Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29416704/
13 апреля 2017, 14:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дрогба стал совладельцем «Финикс Райсинг»

Известный ивуарийский нападающий Дидье Дрогба, который перешёл в «Финикс Райсинг», выступающий во втором дивизионе лиги Северной Америки, одновременно стал совладельцем команды.

«Быть владельцем и одновременно игроком одной команды — это необычно, но в то же время очень интересно. Для меня это будет хорошим переходом, потому что хочу продолжать играть, хотя мне уже почти 40 лет, и сейчас мне важно быть готовым к своей будущей карьере. Я имел предложения из Китая, из Англии — как из Премьер-лиги, так и из Чемпионшипа», — цитирует Дрогба BBC.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!