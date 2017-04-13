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13 апреля 2017, 13:59 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист «Ювентуса» Дибала продлил контракт с клубом до 2022 года

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Нападающий итальянского «Ювентуса» Пауло Дибала продлил контракт с клубом до 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба туринского футбольного клуба.

Финансовые детали контракта с форвардом сборной Аргентины не разглашаются. Увеличить
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Финансовые детали контракта с форвардом сборной Аргентины не разглашаются. Ранее сообщалось, что Дибала получит второй по величине контракт в клубе после Гонсало Игуаина, который зарабатывает €7,5 млн в год.

Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году. В составе туринского клуба стал чемпионом Италии сезона-2015/16, обладателем Кубка страны-2015/16 и Суперкубка.

В текущем сезоне на счету 23-летнего нападающего 35 матчей за «Ювентус», в которых он забил 16 мячей и сделал восемь результативных передач.

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