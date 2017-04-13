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13 апреля 2017, 14:20 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Помощник Романцева в сборной России и «Спартаке» возглавил «Атырау»

Новым главным тренером «Атырау» назначен Сергей Павлов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тренеру предстоит спасти клуб от вылета из КПЛ. Увеличить
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Российский специалист сменил на этом посту подавшего в отставку хорвата Зорана Вулича. Вчера, 12 апреля, он присутствовал на матче «Атырау» с «Шахтером», завершившемся со счетом 3:3, а сегодня был представлен команде. Главной задачей Павлова является сохранение прописки клуба в КПЛ.

61-летний россиянин Павлов ранее никогда не работал за пределами родины. В его послужном списке свыше десяти клубов различных дивизионов. Возглавлял камышинский «Текстильщик», раменский «Сатурн», элистинский «Уралан», новороссийский «Черноморец», владивостокский «Луч-Энергия», краснодарскую «Кубань», ярославский «Шинник». В качестве помощника Олега Романцева работал в сборной России и московском «Спартаке».

Напомним, что «Атырау» стартовал в сезоне с минусом в 9 очков из-за дисциплинарных санкций со стороны ФИФА. Но и без этого старт клуба язык не повернется назвать удачным, при Зоране Вуличе команда не одержала ни одной победы.

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