Помощник Романцева в сборной России и «Спартаке» возглавил «Атырау»

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Российский специалист сменил на этом посту подавшего в отставку хорвата Зорана Вулича. Вчера, 12 апреля, он присутствовал на матче «Атырау» с «Шахтером», завершившемся со счетом 3:3, а сегодня был представлен команде. Главной задачей Павлова является сохранение прописки клуба в КПЛ.

61-летний россиянин Павлов ранее никогда не работал за пределами родины. В его послужном списке свыше десяти клубов различных дивизионов. Возглавлял камышинский «Текстильщик», раменский «Сатурн», элистинский «Уралан», новороссийский «Черноморец», владивостокский «Луч-Энергия», краснодарскую «Кубань», ярославский «Шинник». В качестве помощника Олега Романцева работал в сборной России и московском «Спартаке».