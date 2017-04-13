Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29416210/
13 апреля 2017, 13:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» не рассчитывает на Бадштубера

Руководство и тренерский штаб мюнхенской «Баварии» не рассчитывают на защитника Хольгера Бадштубера в следующем сезоне, передаёт Kicker.

Согласно информации источника, клуб не станет чинить препятствий 28-летнему футболисту, если он захочет сменить клубную прописку. В данный момент Бадштубер на правах аренды защищает цвета «Шальке-04».
Бадштубер в последние годы неоднократно получал травмы и надолго выбывал из строя.

Состав немецкого гранда со следующего сезона пополнит защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле. С «Баварией» Зюле подписал контракт до июня 2022 года.

Соглашение Бадштубера с «Баварией» в силе до лета 2018 года.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!