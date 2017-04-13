«Бавария» не рассчитывает на Бадштубера
Руководство и тренерский штаб мюнхенской «Баварии» не рассчитывают на защитника Хольгера Бадштубера в следующем сезоне, передаёт Kicker.
Согласно информации источника, клуб не станет чинить препятствий 28-летнему футболисту, если он захочет сменить клубную прописку. В данный момент Бадштубер на правах аренды защищает цвета «Шальке-04».
Бадштубер в последние годы неоднократно получал травмы и надолго выбывал из строя.
Состав немецкого гранда со следующего сезона пополнит защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле. С «Баварией» Зюле подписал контракт до июня 2022 года.
Соглашение Бадштубера с «Баварией» в силе до лета 2018 года.
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