«Бавария» не рассчитывает на Бадштубера

Согласно информации источника, клуб не станет чинить препятствий 28-летнему футболисту, если он захочет сменить клубную прописку. В данный момент Бадштубер на правах аренды защищает цвета «Шальке-04».

Бадштубер в последние годы неоднократно получал травмы и надолго выбывал из строя.



Состав немецкого гранда со следующего сезона пополнит защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле. С «Баварией» Зюле подписал контракт до июня 2022 года.



Соглашение Бадштубера с «Баварией» в силе до лета 2018 года.