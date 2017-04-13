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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29414182/
13 апреля 2017, 11:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Названы шесть кандидатов на премию игрока сезона в Англии по версии профсоюза

Профсоюз профессиональных футболистов в Великобритании (PFA) назвал претендентов на звание лучшего футболиста по итогам сезона-2016/17.

Как сообщает официальный «твиттер» PFA, в список номинантов вошли шесть футболистов.

В их числе: полузащитник Эден Азар («Челси»), нападающий Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), нападающий Гарри Кейн («Тоттенхэм»), полузащитник Н’Голо Канте («Челси»), нападающий Ромелу Лукаку («Эвертон») и форвард Алексис Санчес («Арсенал»).
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