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13 апреля 2017, 11:24 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

ФФК признала ключевой ошибку судьи в эпизоде с первым голом «Тобола» в ворота «Кайрата»

Директор Департамента судейства и инспектирования Федерации Футбола Казахстана (ФФК) Николай Левников прокомментировал работу главного арбитра в матче шестого тура премьер-лиги между костанайским «Тоболом» и алматинским «Кайратом» (2:2), а также проанализировал ключевые моменты этой игры, информирует официальный сайт ФФК.

Анализ ключевых моментов той игры. Увеличить
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1) На 52 минуте при счете 2:0 в пользу команды «Кайрат» вратарь выбивает мяч от ворот. Арбитр Чесноков занимает правильную позицию, при выполнении ввода мяча со стандартного положения. Мяч направляется к центру поля и моментально игрок «Тобола» переводит мяч к штрафной площади команды «Кайрат». В единоборстве с защитником «Кайрата», когда тот тянулся головой к мячу, нападающий Тобола слегка подталкивает своего соперника в спину рукой. При таком положении защитника, даже незначительного толчка достаточно, чтобы он потерял равновесие и не смог сыграть в мяч. И, конечно же, это нарушение Правил и арбитр должен был остановить игру и назначить штрафной удар. К сожалению, скоротечность этого момента физически не позволила судье успеть занять правильную позицию и увидеть то, что мы видим с вами на экранах наших мониторов. И не смотря на то, что Чесноков провел всю игру очень хорошо, эта ошибка является ключевой. Оценка, выставленная ему инспектором матча, существенно снижена и теперь этому арбитру будет снижено количество назначений по матчам Премьер Лиги в соответствии с нашими нормативными документами.

2) На 60 минуте защитник «Кайрата» в подкате идет в жестокое единоборство с соперником. Прямой ногой, используя шипы, он не играет в мяч, а бьет в ногу игрока команды «Тобол». Такое поведение игрока надо рассматривать как серьезное нарушение Правил игры. У арбитра матча были все основания показать виновному красную карточку. Мы понимаем, что на поле этот эпизод смотрится немного по- другому для арбитра, и тяжело увидеть, с какой частью ноги происходит контакт. А от этого зависит решение, если рядом с землей — желтая карточка, если выше, то красная карточка. Но арбитры не должны забывать, что одной из главных задач является защита игроков и борьба с жестокостью на поле.

3) На 76 минуте, при счете 2:1 в пользу команды «Кайрат», игрок «Тобола» из-за пределов штрафной площади сильным ударом бьет по воротам команды «Кайрат». Мяч попадает в руку защитника, рука в естественном положении, внизу, близко к телу. Это не игра рукой по всем критериям и арбитр правильно принимает решение продолжить матч.

4) 85 минута игрок команды «Тобол» пробрасывает мяч вперед и видя, что не успевает к нему, падает на землю, пытаясь обмануть арбитра. Хорошо видно, что игрок делает два шага, после мнимого контакта, и только после этого заваливается на землю. Арбитр правильно расценил такие действия, как не спортивное поведение и показал желтую карточку за симуляцию, назначив свободный удар.

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