Левников прокомментировал судейские решения в шестом туре Премьер-Лиги

1. Начнем с матча «Астана» — «Актобе». На 86 минуте игры арбитр матча Алиев назначает одиннадцатиметровый удар в ворота команды «Актобе». Отмечаем очень хорошую позицию судьи на поле, с которой он просматривал все детали единоборства. Внимательно изучив видеозапись этого момента, мы констатируем, что защитник команды «Актобе», вступая в единоборство с нападающим «Астаны», неудачно отбил мяч, который срикошетив от ноги, попадает ему в руку, далеко отставленную от тела, при этом защитник делает рефлекторное движение рукой навстречу мячу. Такое положение руки и действия игрока, несмотря на небольшое расстояние, считается неестественным, игрок при помощи руки увеличил объем тела и у судьи были все основания для назначения пенальти. Теперь о самом пробитии пенальти и о причинах решения арбитра при первом ударе не засчитать гол. На видео мы отчетливо видим, что партнеры команды игрока пробивающего пенальти до удара значительно входят в штрафную площадь, таким образом, они нарушают требования Правила14. В этом случае, судья дожидается результата выполнения удара и если пенальти был забит, то гол отменяют, а одиннадцатиметровый удар повторяется. Что и было сделано арбитром данного матча.



2. Матч «Иртыш» — «Тараз». На 67 минуте матча при счете 3:2 в пользу команды «Иртыш», защитник команды хозяев совершает грубую ошибку, отбрасывая мяч назад. Нападающий команды «Тараз» на огромной скорости входит в штрафную площадь пробрасывает вратаря с одной стороны и обегает вратаря с другой. Мы видим на пленке, что контакта игрока и вратаря не происходит. Это следует из того, что после совпадения проекций вратаря и нападающего, последний делает несколько шагов и только после этого падает. Арбитр Тевяшов хоть и с большим трудом, успевает приблизиться к месту событий и принимает правильное решение — продолжить игру.



3. А теперь о матче, где было несколько ключевых решений.



Матч «Тобол» — «Кайрат».



1) На 52 минуте при счете 2:0 в пользу команды «Кайрат» вратарь выбивает мяч от ворот. Арбитр Чесноков занимает правильную позицию, при выполнении ввода мяча со стандартного положения. Мяч направляется к центру поля и моментально игрок «Тобола» переводит мяч к штрафной площади команды «Кайрат». В единоборстве с защитником «Кайрата», когда тот тянулся головой к мячу, нападающий Тобола слегка подталкивает своего соперника в спину рукой. При таком положении защитника, даже незначительного толчка достаточно, чтобы он потерял равновесие и не смог сыграть в мяч. И, конечно же, это нарушение Правил и арбитр должен был остановить игру и назначить штрафной удар. К сожалению, скоротечность этого момента физически не позволила судье успеть занять правильную позицию и увидеть то, что мы видим с вами на экранах наших мониторов. И не смотря на то, что Чесноков провел всю игру очень хорошо, эта ошибка является ключевой. Оценка, выставленная ему инспектором матча, существенно снижена и теперь этому арбитру будет снижено количество назначений по матчам Премьер Лиги в соответствии с нашими нормативными документами.



2) На 60 минуте защитник «Кайрата» в подкате идет в жестокое единоборство с соперником. Прямой ногой, используя шипы, он не играет в мяч, а бьет в ногу игрока команды «Тобол». Такое поведение игрока надо рассматривать как серьезное нарушение Правил игры. У арбитра матча были все основания показать виновному красную карточку. Мы понимаем, что на поле этот эпизод смотрится немного по- другому для арбитра, и тяжело увидеть, с какой частью ноги происходит контакт. А от этого зависит решение, если рядом с землей — желтая карточка, если выше, то красная карточка. Но арбитры не должны забывать, что одной из главных задач является защита игроков и борьба с жестокостью на поле.



3) На 76 минуте, при счете 2:1 в пользу команды «Кайрат», игрок «Тобола» из-за пределов штрафной площади сильным ударом бьет по воротам команды «Кайрат». Мяч попадает в руку защитника, рука в естественном положении, внизу, близко к телу. Это не игра рукой по всем критериям и арбитр правильно принимает решение продолжить матч.



4) 85 минута игрок команды «Тобол» пробрасывает мяч вперед и видя, что не успевает к нему, падает на землю, пытаясь обмануть арбитра. Хорошо видно, что игрок делает два шага, после мнимого контакта, и только после этого заваливается на землю. Арбитр правильно расценил такие действия, как не спортивное поведение и показал желтую карточку за симуляцию, назначив свободный удар.