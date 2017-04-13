«Кайрат» буксует, «Астана» ликует. Главное в обзоре шестого тура КПЛ

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Игра в Затобольске была центральной в туре, поэтому к ней было приковано особенное внимание. Первый тайм гости провели образцово, очень грамотно атаковали и оборонялись. У «Тобола» в атаке ничего не получалось. Не было никакой мысли. Асхату Тагыбергену не удавалось дирижировать партнерами, его необостряющие и поперечные передачи только раздражали болельщиков.

В свою очередь футболисты «Кайрата» умело пользовались пространством. Так, на 19-й минуте Иво Иличевич мастерски обработал мяч и точно пробил в верхний угол ворот из-под Дмитрия Мирошниченко. А на 42-й минуте партнеры вывели к воротам Жерара Гоу, который хладнокровно пробил мимо вышедшего из своих владений Дмитрия Непогодова — 2:0. Надо сказать, что ивуарийский форвард мог отличиться и ранее, когда Сергей Малый неудачно сбрасывал мяч головой своему голкиперу — Гоу оказался первым на мяче, но не смог его подправить в ворота.

Казалось, что при такой игре «Кайрат» не упустит победу. Однако после перерыва команду Кахабера Цхададзе было не узнать. Алматинцы не стали добивать хозяев, сосредоточившись на сохранение добытого результата в первой 45-й минутке. За что, в общем-то, и поплатились. «Тоболу» довелось прижать алматинцев к воротам и отыграться усилиями Алексея Щеткина и Сергея Малого.

Справедливости ради стоит сказать, что свой гол Щеткин забивал с нарушением правил, однако арбитр встречи толчок в спину Сезара Арсо оставил без внимания.

Тем не менее впереди у «Кайрата» было восемь минут, не считая компенсированных, чтобы вырвать победу. Но алматинцы выглядели слишком инертно. Кроме того Кахабер Цхададзе так и не решился на поле выпустить Андрея Аршавина, ограничившись лишь одной заменой в этом матче, когда на 78-й минуте Георгий Жуков заменил Иво Иличевича.

Таким образом «Кайрат» в пятый раз в текущем сезоне сыграл вничью. При этом остался единственным клубом, не потерпевшим ни одного поражения. В турнирной таблице с 11 очками расположился на пятом месте. «Тобол» — на четвертом, в активе костанайцев 12 баллов.

Осечкой кайратовцев воспользовалась «Астана», одержавшая четвертую победу подряд. На этот раз северяне на своем поле разгромили «Актобе». Все по делу. «Красно-белые» не лучшим образом распорядились моментами, тогда как астанчане свои возможности не упустили. Ко всему прочему второй матч сыграли на ноль, выйдя на второе место в чемпионате. Актюбинцы же опустились на девятую позицию.

На первую строчку взобрался «Иртыш», забивший пять мячей «Таразу». Южане ответили лишь двумя точными ударами. И все же павлодарцы смотрелись предпочтительнее на фоне одного из аутсайдеров чемпионата и заслуженно на свой счет занесли три очка. Понятно, что команда Димитара Димитрова умело пользуется нестабильностью некоторых лидеров, но то, что дома чаще выигрывает, чем проигрывает, не может не радовать поклонников команды.

Первое поражение в сезоне потерпел «Кайсар» и сразу опустился на шестое место. Хотя кызылординцы могли и не проиграть при использовании своих моментов. Другое дело, что «Ордабасы» показал сумасшедший настрой на матч, что и предопределил его исход. Решающий мяч на 52-й минуте провел Отар Марцваладзе. Благодаря этой победе шымкентцы прервали серию из двух поражений, набрали 13 очков и вышли на третье место в таблице.

«Атырау» и «Шахтер» устроили настоящую «перестрелку» в нефтяной столице. Каждая из команд вела в счете, а встреча в итоге завершилась боевой ничьей 3:3. Разве что можно порадоваться за молодого форварда «горняков» Оралхана Омиртаева, который на последних минутах спас команду от гостевого поражения. Очень хорошее впечатление произвел нападающий в последних турах. В целом качество футбола получилось неважное, что свидетельствует о закономерности текущего турнирного положения клубов — карагандинцы 11-е, атыраусцы 12-е.

«Акжайык» также избежал поражения на последних минутах домашней встречи с «Окжетпесом». На гол на 18-й минуте Александра Марочкина уральцы ответили точным ударом Предрага Говедарицы на 90-й минуте. Итоговым результатом вряд ли остались довольны стороны, поскольку и та, и другая рассчитывала на победу. После шестого тура «Акжайык» осел на седьмой позиции, кокшетаусцы — на восьмой.

Как видим, от тура к туру борьба за верхнюю часть турнирной таблицы обостряется. «Астана» обрела вкус побед и медленно, но верно идет к первому месту. «Кайрату» пока не хватает солидности и стабильности, а в спор непримиримых соперников пытаются вклиниться «Иртыш», «Ордабасы» и «Тобол». Не факт, что их хватит надолго. Но свою роль в зарождении интриги на начальном этапе чемпионата выполняют исправно.