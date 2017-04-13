Футболист ведущего мексиканского клуба арестован в США за контрабанду 22 кг метамфетамина
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Защитник резервной команды мексиканского футбольного клуба «Тихуана» Даниэль Гомес был задержан на границе США с 22 кг метамфетамина. Об этом сообщает AP.
Гомес был задержан 5 апреля при прохождении границы в районе американского
В четверг федеральный суд в
«Тихуана» занимает первое место по итогам осенней части чемпионата Мексики.
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