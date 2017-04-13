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13 апреля 2017, 10:14 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист ведущего мексиканского клуба арестован в США за контрабанду 22 кг метамфетамина

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Защитник резервной команды мексиканского футбольного клуба «Тихуана» Даниэль Гомес был задержан на границе США с 22 кг метамфетамина. Об этом сообщает AP.

Гомес был задержан 5 апреля при прохождении границы в районе американского Сан-Диего после обнаружения наркотиков в обшивке его автомобиля.

В четверг федеральный суд в Сан-Диего выпустил постановление об аресте футболиста, который имеет гражданство США, до завершения расследования.

«Тихуана» занимает первое место по итогам осенней части чемпионата Мексики.
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