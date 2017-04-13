Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29413082/
13 апреля 2017, 10:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» хочет заработать на продаже Харта £ 15 млн

Руководство «Манчестер Сити» не намерено вновь отдавать голкипера Джо Харта в аренду.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист играет за «Торино», но летом вернётся на Туманный Альбион. Руководство итальянского клуба хотело продлить аренду, но «горожане» в этом не заинтересованы.

Daily Mail сообщает, что руководство «Манчестер Сити» собирается продать Харта. Оценивают вратаря сборной Англии в £ 15 млн. Контракт Джо Харта с «горожанами» действует до лета 2019 года.

В «Торино» были бы рады выкупить права на Харта, но финансовые возможности клуба ограничены. За них это готовы сделать «Эвертон», «Вест Хэм Юнайтед» и «Челси».

Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!