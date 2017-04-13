«Манчестер Сити» хочет заработать на продаже Харта £ 15 млн

В нынешнем сезоне 29-летний футболист играет за «Торино», но летом вернётся на Туманный Альбион. Руководство итальянского клуба хотело продлить аренду, но «горожане» в этом не заинтересованы.



Daily Mail сообщает, что руководство «Манчестер Сити» собирается продать Харта. Оценивают вратаря сборной Англии в £ 15 млн. Контракт Джо Харта с «горожанами» действует до лета 2019 года.



В «Торино» были бы рады выкупить права на Харта, но финансовые возможности клуба ограничены. За них это готовы сделать «Эвертон», «Вест Хэм Юнайтед» и «Челси».