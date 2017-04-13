7 тренеров, которые не ноют после поражений

Существуют два основных шаблона, с помощью которых болельщики сегодня маркируют непопулярных тренеров. Среди множества возможных ярлыков лучше всего прижились «физрук» и «нытик». С физруками всё очевидно: достаточно выиграть Лигу чемпионов с «Амкаром» (почему-то именно этот клуб используется в комментариях особенно часто), и готово — ты точно не физрук. Ладно, можно просто показать лучший результат, чем от тебя ждали. Насчёт всех остальных идут споры, которые обостряются после каждой победы и каждого поражения. К этому все привыкли, а некоторые тренеры уже посмеиваются над короткой памятью болельщиков (Макс Аллегри: «Неделю назад я был лучшим, сегодня меня нужно уволить — такая работа»).



С нытиками чуть сложнее. Любой тренер хоть раз бывал необъективен, когда списывал неудачную игру команды на внешние обстоятельства. Но нытиком зовут не каждого. С другой стороны, можно говорить по делу и аргументировать свои доводы, но делать это слишком часто или невпопад — такому тренеру не повезло. Можно вспомнить, как Рафа Бенитес за три минуты уничтожил свой сезон «списком фактов» в 2009 году и потом чаще отбивался от провокаций на пресс-конференциях, чем отвечал на вопросы по игре.



Кто готов брать на себя ответственность за поражения? Кто защищает своих игроков? Кто стремится сохранять объективность? Рассмотрим случаи, когда тренеры в трудные моменты вели себя с достоинством.

Луис Энрике

Вы помните, что было после 0:4 в Париже? Вот как прокомментировал разгром тренер «Барселоны»: «Это катастрофа, ответственность за которую полностью на мне. Не вините игроков. Это те же игроки, которые выигрывают в другие дни. Можете назвать меня виновником поражения».



Это не первый раз в сезоне, когда Энрике берёт всё на себя. После поражения от «Алавеса» в третьем туре он сделал то же самое. «Мы были фаворитами, все говорили, что мы победим. Если вы в таких случаях проигрываете, вина на тренере. Я виноват в этом поражении. Не учёл того, что “Алавес” изменит схему, сделал слишком много изменений в составе».



В прошлом году «Барселона» выбыла из борьбы за кубок чемпионов после поражения от «Атлетико» в ответном матче. Тренер тоже жёстко отозвался о своей работе: «Не считаю, что “Атлетико” лучше нас. Я виноват в поражении на 99%. Нет, даже на 100%, я главный тренер, значит вся ответственность на мне».



Массимилиано Аллегри

Ещё во время работы с «Миланом» Аллегри часто упрекали в безыдейности. Однажды болельщики разместили своего тренера на интернет-аукционеeBay («Продаётся тренер без идей»). В ответ на очередное критическое замечание после ничьей с «Лацио» Аллегри закрыл тему своих ошибок раз и навсегда: «Тренер ответственен за результат. Допустил ли я ошибки? Разумеется. Ошибки — часть работы, я ошибался сегодня. И в том сезоне, когда мы стали чемпионами, — тоже».



Или другой пример: «Ювентус» смешанным составом проиграл «Сассуоло», в концовке Пауло Дибала упустил 100-процентный момент, но больше всего было вопросов не об этом, а о судействе. АндреаДжервасони оставил туринцев вдесятером уже в первом тайме.



«Судья? Не вините его, сегодня арбитру было трудно. И точно не вините молодых футболистов. Я несу ответственность за этот результат. Нам есть над чем поработать».



Любопытно, что после больших побед Аллегри говорит прямо противоположные вещи. Сделав золотой дубль с «Ювентусом», он отметил, что роль тренера в результатах в любой команды не больше 5%.

Юрген Клопп

После поражения в Кубке от «Вулверхэмптона»: «Это была важная игра, мы её провалили. Даже волевая победа не изменила бы этого. Я тренер, я выбираю состав и чувствую себя ответственным за то, как мы действовали. Думал, мы сыграем лучше».



Последний сезон Клоппа в «Боруссии» начался чудовищно. Команда шла в зоне вылета, тренер перебирал варианты, но они не работали. Очередной матч был проигран «Гамбургу».



«Уровень нашей игры не соответствует нашим амбициям. Виноват в этом я, я решал, как нам играть, кому выходить на поле. На мне ответственность за результат команды».



«Ливерпуль» проиграл финал Лиги Европы, и после матча Клопп также критиковал себя: «Моя задача — сделать так, чтобы игроки не чувствовали давления. Не получилось. Я увидел это, когда мы пропустили. Не могу никого критиковать, я ответственен за результат».



Этот сезон начался для «Ливерпуля» с сумасшедшего матча в Лондоне. «Арсенал» горел 1:4, но гости выключились из игры и пропустили дважды, чуть не упустив победу.



«Нельзя праздновать голы так, как это сделал я, когда до конца матча ещё больше 30 минут. Я показал ребятам, что можно выключать машины».



Диего Симеоне

Аргентинец — ещё один тренер, который не прячется от ответственности. Так было всегда, например четыре года назад после поражения от «Рубина»: в первом матче плей-офф мадридцы проигрывали на выезде 0:1, когда вратарь Серхио Асенхо побежал в штрафную Сергея Рыжикова, и гости пропустили второй гол. «Второй гол — моя вина. Это я сказал Асенхо идти в штрафную, думал, мы спасём матч. Это было глупо».



После вылета из Кубка Испании («Реал» был обыгран 2:0 в ответном матче, но этого не хватило после разгрома) Симеоне раскритиковал себя и похвалил игроков. «Проиграть можно по-разному. То, что мы не смогли отыграться после первого матча, моя вина, но я доволен тем, как себя проявила команда».



А это сказано по поводу продажи Джексона Мартинеса в Китай: «Когда футболист не играет достаточно хорошо, виноват я. Джексону чего-то не хватило, может удачи, а может, шанса. Я чувствую свою вину».



После поражения от «Сельты» в позапрошлом сезоне: «Я ошибся при выборе стартового состава, и мы потеряли 45 минут. Это не вина Фернандо Торреса, это моя вина. Потом мы заиграли лучше».



Наконец, и в поражении в финале Лиги чемпионов 28 мая 2016 года Симеоне усмотрел собственные недочёты. «После таких поражений чувствуешь себя постаревшим. Могли мы сделать что-то по-другому? Не знаю. Мы хорошо играли. Но я чувствую свою ответственность за этот результат. Наши болельщики мечтали об этом, мы снова не исполнили их мечту».

Хосеп Гвардиола

Он может раскритиковать свою команду после победы, а может похвалить после поражения. Для Гвардиолы качество игры всегда важнее результата. К себе он не менее требователен, чем к своим игрокам, и когда видит проблему в себе — говорит об этом.



В апреле 2014 года после разгрома в Мюнхене от «Реала» (0:4) Гвардиола заявил, что во всём виноват он: «В первом матче в Мадриде мы лучше контролировали ход игры, чем дома. Мы плохо играли с мячом, это моя ошибка. Беру вину за результат на себя».



Через год снова не обошлось без разгрома в полуфинале ЛЧ. Реакцию Гвардиолы несложно угадать: «У нас было много проблем, учитывая это, я горжусь командой. Игроки сделали всё, что могли. Наверное, я мог сделать больше. В этом поражении виноват я».



В октябре «Манчестер Сити» провёл шесть подряд матчей без побед. Гвардиола стал защищать команду: «Игроки не заслужили упрёков. Для меня в Англии всё в новинку: стиль игры, стиль судейства. Мне нужно привыкнуть. Игроки ни в чём не виноваты».

В конце зимы Гвардиола первым поставил вопрос о своём будущем в «Манчестер Сити»: «У меня отличная команда. Если что-то идёт не так, разумно ли критиковать всю команду? Может, виноват тренер? Возможно, я недостаточно хорош для игроков “Сити”. Я много работаю, и если мы не сможем добиться успеха, буду первым, кто признает это и обсудит с боссами клуба».



Мануэль Пеллегрини

Чилийский тренер не то чтобы самокритичен, но не боится признавать ошибки. Например, в чемпионском сезоне с «Манчестер Сити» он проиграл «Ливерпулю» важнейший матч в апреле. Команда тогда оказалась на третьем месте, а шансы на титул выглядели сомнительными. После матча Пеллегрини обвинил в результате арбитра Марка Клаттенбурга (тот не заметил игру рукой Мартина Шкртела и принял ещё несколько спорных решений). Но через пару дней Пеллегрини нашёл в себе силы извиниться. «Легко критиковать арбитра, когда можешь посмотреть эпизод с нескольких ракурсов. Но ему было трудно сориентироваться».

Зинедин Зидан

В недолгой тренерской карьере Зидана было только одно поражение, которое могло всерьёз поставить его под угрозу быстрого увольнения: 0:2 от «Вольфсбурга» в первом матче ¼ Лиги чемпионов. Турнир был для него жизненно необходим. И Зидан не стал перекладывать ответственность.



«Это футбол, соперник забил довольно легко. Мы не добились результата, на который рассчитывали. Ответственность за поражение несу я. Теперь я должен проанализировать его причины, чтобы исправить ситуацию в ответном матче».

Остальные

Перечисленных тренеров трудно назвать нытиками. Но специалистов, которые хотя бы иногда брали ответственность за неудачи на себя, очень много. Клаудио Раньери, Тони Пулис, Лоран Блан, Карло Анчелотти, Лучано Спаллетти, Массимо Каррера, Леонид Слуцкий, Курбан Бердыев — список можно продолжать долго, пишите в комментариях, кого не хватает на ваш взгляд.