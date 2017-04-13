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13 апреля 2017, 9:30 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Ювентус» продлил контракт с футболистом Дибалой до лета 2022 года

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Туринский «Ювентус» продлил контракт с футболистом команды Пауло Дибалой до лета 2022 года, сообщает Tuttosport.

По информации издания, 23-летний аргентинский нападающий уже поставил свою подпись под новым соглашением, и официально о продлении контракта клуб объявит в самое ближайшее время. Как отмечается, по новому контракту Дибала будет зарабатывать около семи миллионов евро в год и станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков команды после соотечественника Гонсало Игуаина.

Дибала перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо», за который играл с 2012 года и забил 16 мячей в 61 проведенном матче в чемпионате Италии. В составе туринского клуба аргентинец провел 58 матчей в серии А, в которых забил 27 мячей.

Дибала во вторник отметился дублем в домашнем матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Барселоны», в котором «Ювентус» одержал победу со счетом 3:0.

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