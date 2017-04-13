«Ювентус» продлил контракт с футболистом Дибалой до лета 2022 года

По информации издания, 23-летний аргентинский нападающий уже поставил свою подпись под новым соглашением, и официально о продлении контракта клуб объявит в самое ближайшее время. Как отмечается, по новому контракту Дибала будет зарабатывать около семи миллионов евро в год и станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков команды после соотечественника Гонсало Игуаина.

Дибала перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо», за который играл с 2012 года и забил 16 мячей в 61 проведенном матче в чемпионате Италии. В составе туринского клуба аргентинец провел 58 матчей в серии А, в которых забил 27 мячей.

Дибала во вторник отметился дублем в домашнем матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Барселоны», в котором «Ювентус» одержал победу со счетом 3:0.