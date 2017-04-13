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13 апреля 2017, 9:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Назначения судей и инспекторов на матчи седьмого тура Премьер-Лиги

Департамент судейства и инспектирования определил арбитров для обслуживания матчей седьмого тура Премьер-Лиги.

Департамент судейства и инспектирования определил арбитров для обслуживания матчей седьмого тура <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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Премьер-Лига
7-й тур, 16 апреля

«Шахтер» — «Тобол»
Судьи: Болат Карлибаев (Уральск), Сергей Васютин (Алматы), Айдын Тасыбаев (Павлодар)
Резервный судья: Эльвира Нурмустафина (Темиртау)
Инспектор: Болатбек Джуасбаев (Астана)

«Кайрат» — «Ордабасы»
Судьи: Игорь Алешин (Павлодар), Евгений Бельский (Тараз), Андрей Попов (Павлодар)
Резервный судья: Алексей Шабанов (Алматы)
Инспектор: Виктор Заякин (Семей)

«Кайсар» — «Иртыш»
Судьи: Алексей Бобров (Караганда), Самат Тергеусизов (Алматы), Артем Конивец (Караганда)
Резервный судья: Галымжан Айжигитов (Кызылорда)
Инспектор: Юрий Гриджан (Алматы)

«Тараз» — «Акжайык»
Судьи: Георгий Чеховский (Астана), Денис Лабашов (Атырау), Сергей Калачев (Атырау
Резервный судья: Асхат Абданбаев (Тараз)
Инспектор: Олег Вялов (Талдыкорган)

«Окжетпес» — «Астана»
Судьи: Анатолий Вишниченко (Костанай), Евгений Филипчук (Шымкент), Максим Субботин (Талдыкорган)
Резервный судья: Антон Кучма (Кокшетау)
Инспектор: Александр Борисов (Семей).

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