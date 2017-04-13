Кто-то порезвился, кто-то прослезился

Игроки групп атаки участников КПЛ-2017 потрудились в эту среду достаточно продуктивно. Но, вместе с тем, перемещения по турнирной таблице по итогам данного тура происходили только в пределах первой и второй шестерок: отрыв между 6 местом и 7-ым в 5 очков сохраняется.

Футбол Казахстан 2017 6-й тур, 12.04.2017, 0:00 1:0 Ордабасы Кайсар





Меньше всего в этот день было забито (в футбольном, конечно, плане) в Шымкенте, где хозяевам хватило одного взятия чужих ворот, чтобы взять верх над «Кайсаром». Представляется, что кызылординцы сами упростили задачу игрокам «Ордабасы», остановившись на тактике игры вторым номером. В таком футболе, когда им без особой борьбы отдают инициативу, шымкентцы чувствуют себя обычно подобно рыбе в воде. В итоге, правда, хозяева поля наиграли всего лишь на один забитый мяч, да и тот оказался в сетке ворот гостей скорее из-за ошибки обороняющихся, нежели был заслужен атакующими, однако, самое главное, — данного гола оказалось достаточно для победы местной команды.

Футбол Казахстан 2017 6-й тур, 12.04.2017, 0:00 2:2 Тобол Кс Кайрат



После проигрыша «Кайсара» единственной дружиной в чемпионате, не уступавшей пока еще никому, остается «Кайрат». В Затобольске алматинцы вновь ушли с поля непобежденными, однако вряд ли гости оказались довольны подобным исходом. Вести после первой половины встречи в два мяча — и добиться в итоге ничьей… Такого наказания, пожалуй, и не всякому врагу пожелаешь. А вот «Тобол» приятно удивил. Можно только предполагать, что и в какой конкретно форме излагал своим подопечным в перерыве Омари Тетрадзе, но на второй тайм в футболках костанайского клуба вышла как будто бы другая команда. И кайратовцы, как показалось, к подобному развитию событий были как минимум не готовы.

Футбол Казахстан 2017 6-й тур, 12.04.2017, 0:00 3:0 Астана Актобе





Если посмотреть на счет матча в Астане, то можно подумать, что чемпион страны в противостоянии с «Актобе» никаких проблем не имел. Однако это не совсем так. По сути, актюбинцы делали, что могли — другое дело, что в рандеву с сильнейшей командой Казахстана трех последних лет этого для приобретения турнирных баллов оказалось недостаточно. Чемпион победил на классе — причем два из трех мячей в ворот гостей забили воспитанники именно актюбинского футбола, которым было, наверное, что сказать родному клубу. Сейчас уже отчетливо видны существенные огрехи проведенной «Актобе» в межсезонье столь разрекламированной руководством клуба селекционной работы. Рука тренера в игре команды явно чувствуется, однако квалифицированных исполнителей наставнику для качественного претворения в жизнь его идей на поле явно недостает.

Футбол Казахстан 2017 6-й тур, 12.04.2017, 0:00 1:1 Акжайык Окжетпес





Упустил победу в концовке поединка в Уральске «Окжетпес». Кокшетауцы, казалось, все делали правильно — довольно быстро забили, дальше играли по счету, не оставляя попыток увеличить собственное преимущество. И все бы ничего, если б не нашелся в составе хозяев неистовый Говедарица. Когда уже казалось, что победа от гостей никуда не денется, именно проведший уже почти 150 матчей в КПЛ серб решил вдруг, что так дело не пойдет. Предраг выцелил дальний угол ворот своего земляка Стаменковича и отправил точно туда из-за штрафной радиоуправляемый им, создалось впечатление, мяч. По игре синегорцы заслуживали победы, однако вряд ли хозяева поля наиграли на поражение.

Футбол Казахстан 2017 6-й тур, 12.04.2017, 0:00 5:2 Иртыш П Тараз





От души порезвились игроки группы атаки «Иртыша» в игре с «Таразом». На удивление, гости тоже, можно сказать, искали счастья у чужих ворот. Однако дивиденды от подобной игры доставались, большей частью, хозяевам. Сейчас уже создается впечатление, что домашнее поражение от «Актобе» явно пошло павлодарцам на пользу — иртышане стали более собранными, что ли. Хотя ошибки в обороне, надо признать, допускать продолжают… Крупный выигрыш у «Тараза» позволил подопечным Димитара Димитрова взлететь на самый верх турнирной таблицы КПЛ-2017. По потерянным очкам, впрочем, «теневым» лидером является «Астана».

Футбол Казахстан 2017 6-й тур, 12.04.2017, 0:00 3:3 Атырау Шахтер Кг