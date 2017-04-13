«Ювентус» намерен опередить «Барселону» в покупке нападающего «Фламенго»
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заинтересован в услугах нападающего «Фламенго» Винисиуса Жуниора, передаёт Il Corriere dello Sport.
Согласно информации источника, «старая синьора» намерена попытаться приобрести 16-летнего футболиста, считающегося одной из восходящих звёзд бразильского футбола.
В услугах Жуниора заинтересована и «Барселона». Каталонский клуб уже инициировал переговоры с агентами игрока, которые проезжали в Испанию. Жуниор имеет действующий контракт с «Фламенго» до 2019 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет € 30 млн.
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