Экс-футболист «Челси» Дидье Дрогба стал игроком клуба USL «Аризона Юнайтед»

Дрогба с 2015 года выступал в Главной лиге футбола (MLS, высший дивизион), защищая цвета канадского клуба «Монреаль Импакт». О сроках и финансовых условиях соглашения «Аризоны» с 39-летним ивуарийцем не сообщается, но отмечается, что сначала Дрогба поможет команде в качестве игрока, а затем займет одну из руководящих должностей.

«Почувствовав потенциал развития спорта в Северной Америке и познакомившись с владельцами клуба в Финиксе, я убежден, что могу помочь им развить клуб на поле и вне его. С нетерпением жду дальнейших успехов в USL, и считаю Финикс лучшим городом для появления в MLS», — сказал Дрогба.

Дрогба в составе «Челси» стал четырехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. Также форвард выступал за стамбульский «Галатасарай», в составе которого выиграл чемпионат Турции, китайский «Шанхай Шэньхуа», французские «Марсель», «Генгам» и «Ле-Ман».