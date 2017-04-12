Погба: СМИ хотят видеть меня защитником, хавбеком и форвардом одновременно

«Меня критикуют за отсутствие забитых мячей. В футболе трансфер — это одно, а выйти на поле и играть — совсем другое. Я являюсь полузащитником, а люди иногда думают, что я — нападающий. Они ждут от меня голов. СМИ хотят видеть меня защитником, хавбеком и форвардом одновременно. Однако я концентрируюсь только на своей работе. Если я могу помочь своей команде победить, я сделаю это, но моя работа заключается в том, чтобы играть в центре поля и отдавать передачи», — цитирует Погба soccerway.com.



В текущем сезоне Погба провёл 43 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, записав на свой счёт семь голов и шесть результативных передач.