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12 апреля 2017, 21:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Погба: СМИ хотят видеть меня защитником, хавбеком и форвардом одновременно

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба объяснил, почему он не показывает высокой результативности в текущем сезоне.

«Меня критикуют за отсутствие забитых мячей. В футболе трансфер — это одно, а выйти на поле и играть — совсем другое. Я являюсь полузащитником, а люди иногда думают, что я — нападающий. Они ждут от меня голов. СМИ хотят видеть меня защитником, хавбеком и форвардом одновременно. Однако я концентрируюсь только на своей работе. Если я могу помочь своей команде победить, я сделаю это, но моя работа заключается в том, чтобы играть в центре поля и отдавать передачи», — цитирует Погба soccerway.com.

В текущем сезоне Погба провёл 43 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, записав на свой счёт семь голов и шесть результативных передач.

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