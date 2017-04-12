«Кидок» по-хорватски, или как «Атырау» лишился тренера

В казахстанской премьер-лиге состоялась первая тренерская отставка. Пост главного тренера в «Атырау» покинул хорват Зоран Вулич, в то время как команда плетется в хвосте турнирной таблицы, передает корреспондент Vesi.kz.

«Нефтяникам» в этом году не позавидуешь. Мало того что чемпионат начали с минусом девять очков из-за задолженности перед бывшими иностранцами, так еще остались без главного тренера. Откровенно говоря, кандидатура хорвата изначально вызывала сомнения. За последние годы он сменил множество команд. Нигде надолго не задерживался, разве что в начале тренерской карьеры умудрился более продолжительное время поработать с «Хайдуком». Однако этот фактор не насторожил руководство «Атырау». Видимо, исходило из простого и ошибочного мнения, что иностранец лучше местного.

Удивительно, что в нефтяной столице не изучили опыт «Луча-Энергии», где Зоран Вулич работал в 2008 году. Череда поражений и сенсационный разгром со счетом 1:8 в гостевом матче с «Зенитом» заставили его покинуть российский клуб. Пришедший ему на смену Семен Альтман уже не смог исправить положение. Качество демонстрируемого футбола «Лучом» отрицательно сказалось и на посещаемости матчей. Процент средней заполняемости домашней арены упал до 80%. В дальнейшем команда опустилась на 16-е место в РФПЛ и вылетела в первый дивизион.

Интересно, что и тогда уход Вулича был преподнесен семейными обстоятельствами. Даже сообщалось, что хорвату тяжело передавались многочасовые перелеты между турами, хотя на самом деле он провалил предсезонную подготовку. А когда ситуация из-за неудачного выступления команды начала накаляться, он попросту ее покинул.

Как видим, история в «Атырау» повторилась. Если клуб еще сохраняет шансы вернуть отнятые очки перед сезоном, то не факт, что атыраусцам удастся выйти из психологической и турнирной ямы. Ведь до сегодняшнего дня они не одержали ни одной победы. А качество игры в их исполнении оставляет желать лучшего. Сейчас идет поиск нового главного тренера, в то время как его обязанности исполняет тренер по физической подготовке Куаныш Кабдулов.

Как бы то ни было, для «Атырау» еще ничего не потеряно. Главное, не прогадать с новым специалистом. Если придет второй Вулич, вылет из премьер-лиги не избежать. Как известно, вновь пришедший тренер в случае неудач вину перекладывает на предшественника, так как именно последний готовил команду к сезону. В общем, немного подождем. Может «нефтяникам» и подфартит. Состав-то у них небезнадежный.

Отметим, что в нынешнем сезоне «Атырау» под руководством Зорана Вулича потерпела три поражения и два матча свела вничью. В турнирной таблице команда занимает последнее 12-е место.