«Кидок» по-хорватски, или как «Атырау» лишился тренера
«Нефтяники» идут на последнем 12-м месте в чемпионате Казахстана по футболу.
В казахстанской
«Нефтяникам» в этом году не позавидуешь. Мало того что чемпионат начали с минусом девять очков
Удивительно, что в нефтяной столице не изучили опыт «Луча-Энергии», где Зоран Вулич работал в 2008 году. Череда поражений и сенсационный разгром со счетом 1:8 в гостевом матче с «Зенитом» заставили его покинуть российский клуб. Пришедший ему на смену Семен Альтман уже не смог исправить положение. Качество демонстрируемого футбола «Лучом» отрицательно сказалось и на посещаемости матчей. Процент средней заполняемости домашней арены упал до 80%. В дальнейшем команда опустилась на 16-е место в РФПЛ и вылетела в первый дивизион.
Интересно, что и тогда уход Вулича был преподнесен семейными обстоятельствами. Даже сообщалось, что хорвату тяжело передавались многочасовые перелеты между турами, хотя на самом деле он провалил предсезонную подготовку. А когда ситуация
Как видим, история в «Атырау» повторилась. Если клуб еще сохраняет шансы вернуть отнятые очки перед сезоном, то не факт, что атыраусцам удастся выйти из психологической и турнирной ямы. Ведь до сегодняшнего дня они не одержали ни одной победы. А качество игры в их исполнении оставляет желать лучшего. Сейчас идет поиск нового главного тренера, в то время как его обязанности исполняет тренер по физической подготовке Куаныш Кабдулов.
Как бы то ни было, для «Атырау» еще ничего не потеряно. Главное, не прогадать с новым специалистом. Если придет второй Вулич, вылет из
Отметим, что в нынешнем сезоне «Атырау» под руководством Зорана Вулича потерпела три поражения и два матча свела вничью. В турнирной таблице команда занимает последнее 12-е место.