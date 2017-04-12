Калетаев: Я готов купить акиму Астаны билет на футбол, чтобы он увидел, в каких условиях играет клуб

Калетаев призвал акима столицы Асета Исекешева прийти на следующий матч «Астаны» и воочию увидеть, на какой арене вынужден проводить домашние встречи участник групповых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Я приглашаю акима Астаны Асета Исекешева посетить следующий домашний матч ФК “Астана”, который состоится 16 апреля. И посмотреть, в каких условиях столичный клуб играет. Я готов ему билет купить. Еще в ноябре прошлого года на “Астана Арене” они должны были заменить покрытие футбольного поля, но вот, дождались апреля», — сказал Калетаев.

Напомним, в нынешнем сезоне КПЛ столичные футболисты, трехкратные чемпионы Казахстана, провели на «Астана Арене» лишь один домашний матч. В конце марта на стадионе начали перестилать газон. Ожидается, что работы будут закончены к маю.

Сегодня, 12 апреля, на арене «Тарлан» «Астана» разгромила «Актобе» со счетом 3:0.