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12 апреля 2017, 19:05 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Маттиа Де Шильо: «Интер» и «Милан» ведут борьбу за еврокубки, нас ждет очень напряженный матч

Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Интером» в 32-м туре серии А.

Напомним, игра между командами состоится 15 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца».

«Для меня, как и для всех болельщиков «Милана», дерби с «Интером» — один из важнейших матчей сезона. Эта игра не зависит от положения команд в турнирной таблице.

Мы не можем выйти на поле, думая о победителе, поскольку это не позволит нам сконцентрироваться на матче. Наша единственная цель — три очка. Учитывая положение наших клубов, встреча будет напряженной, поскольку обе команды ведут борьбу за выход в еврокубки, — цитирует защитника «россонери» Football Italia.

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