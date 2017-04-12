«Иртыш» забил пять голов «Таразу» и стал новым лидером КПЛ

Игра проходила сегодня, 12 апреля, на Центральном стадионе Павлодара и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В первом тайме команды обменялись забитыми голами. На 17-й минуте у «Тараза» отличился российский форвард Руслан Мухаметшин, на что «Иртыш» ответил мячом португальского хавбека Карлоса Фонсеки на 20-й.

Победу же «Иртыш» оформил уже после перерыва, когда забил четыре гола. Сначала дубль оформил полузащитник Аслан Дарабаев (59-я и 63-я минуты), а после чего отличились хавбек Пиралы Алиев (76) и вышедший на замену ивуарийский нападающий Франк Джа Джедже (82). У «Тараза» же второй мяч на 66-й минуте забил украинский форвард Максим Фещук.

Эта победа стала для «Иртыша» четвертой в сезоне. Павлодарцы, в активе которых 14 очков, единолично возглавили таблицу КПЛ. Следом идут «Астана» и «Ордабасы», имеющие по 13 баллов, при этом столичный клуб провел на матч меньше, чем конкуренты.

Для «Тараза» поражение в Павлодаре стало третьим в КПЛ-2017. Южане, в активе которых пять очков, занимают восьмое место.

Ранее в других матчах шестого тура «Астана» разгромила «Актобе» (3:0), «Ордабасы» обыграл «Кайсар» (1:0), «Атырау» и «Шахтер» забили шесть голов на двоих (3:3), «Кайрат» не смог удержать преимущество в два мяча во встрече с «Тоболом» (2:2), а еще одна ничья случилась во встрече «Акжайыка» и «Окжетпеса» (1:1).